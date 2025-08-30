全行程1400kmの大冒険、今年も

普段使いのために現代っぽいクルマも所有しているが、一方では旧いクルマも20代のはじめからずっと持ち続けている。

【画像】正統派な英国のクラシックな名車たち 詳細をみる 全183枚

現在の愛車、1968年式のMG-Bマーク2もすでに所有してから10年が経過している。当然のように雨漏りしているので、普段は晴れの日限定で走らせているのだが、年に一度だけ挑戦しているロングドライブのイベントがある。



筆者が10年所有している1968年式のMG-Bマーク2。 小河昭太

1973年以前のイギリス車をフィーチャーしたラリーイベント『ブリティッシュ・クラシック・マラソン（BCM）』である。今年で32回目、毎年春に1泊2日で開催されているレギュレーショナルラリーは愛知県岡崎市をスタートし、石川県や福井県の日本海側を巡り、再び岡崎に戻る行程で、走行距離は700kmあまり。

それだけでも齢半世紀以上というクルマたちにとってはなかなかの試練だが、筆者のように関東地方から参加するオーナーもいて、その場合はさらに往復700kmほどが加算されることになる。

このロングドライブを楽観的に捉えるならば、高速道路を一定のスピードで走るのはクルマにとってそこまで辛くない。10km走れるなら100km走るのも難しくない（？）、というわけ。

だが経験則から言えば、それだけの距離を走れば何かトラブルが起こることも当然ある。そのために旧車乗りは、スペアパーツや工具を常備していたりするのだが。

今年はAUTOCARの若手編集部員オゴーをナビゲーターに招聘し、まだ夜の明けない新東名高速を西に向かったのである。

ゼッケンで勇ましさ倍増、そして本州横断

筆者がBCMに初参加したのは1995年のこと。当時クラシックカーのイベントは集って旧交を温めるだけの、いわゆる『置き』のスタイルが多かった。現在ではそれなりの距離を走るラリーイベントも増えてきたが、BCMはその草分け。今年のスタート地点は『一畑山薬師寺 岡崎本堂』だった。

参加車両は70台ちょうど。毎年のように参加しているベテランもいるが、少しずつ若手の参加者も増えている。スタート順は年式が古い車両から。オースチン・セブンやMG-TCといった戦前のモデルからスタートを切っていく。配られたゼッケンやらラリープレートを貼ると、MG-Bはいきなりラリーカーっぽいいで立ちになった。そんな我々のスタートは58番目。つまりクラシックカーの中では新しめということになる。



スタート地点の『一畑山薬師寺 岡崎本堂』では道中の安全を祈願するお祓いから始まる。 小河昭太

レギュレーショナルラリーはスピードを競うものではない。法定速度を守って走りつつ、各チェックポイントを主催者が設定したタイムを予測しながら、走っていく。その途中にクローズドコースで行われるタイムトライアルやスペシャルステージも用意され、そのポイントもリザルトに加味される。

初心者にとっては『想像力』とか『運』がないと勝てないように思えるのだが、毎年上位に入ってくる顔ぶれが一緒ということからもわかる通り、戦い方の法則は存在するらしい。

とはいえ参加者が皆、競技に没頭しているわけではなく、夫婦や友達同士でペアを組んでロングツーリングやクルマ好き同士の交流を楽しんでいる人も少なくない。テキトー？ いやいや分別をわきまえたオトナのラリーイベントなのである。

紆余曲折が生む次回へのモチベーション

法定速度を守って走るといっても旧いクルマたちにとっては容易ではない。タイトコーナーが連続する山道も多いし、標高が変わるとキャブレター車はパワーの出方も変わる。

途中で止まって給油したり、トラブルを克服したりする必要もある。そんな時は後からやってくる仲間を巻き込んで！ というのもBCMのようなラリーでは当たり前のこと。そんなドラマを楽しむものでもあるのだ。



駆け抜ける名車と移り変わる景色を楽しめるのも長距離ラリーの大きなメリット。 小河昭太

そんな参加者たちがロングドライブと同じくらい楽しみにしているのが、1日目のゴール地点であり宿泊先でもある加賀のホテルで開催されるウェルカムパーティだ。通常、お酒とクルマは決して相性が良いわけではないが、一泊すれば門戸が開かれる。

もともと旧い英国車を愛する者同士なので仲良くなれる素質は充分。しかもまだ半分ではあるが長距離のラリーを走り抜いた者同士となれば、自然と話も弾む。似たような年式、同じメイクスといったネタがあれば、話が盛り上がりやすいことは言うまでもない。

今年のBCMは珍しいことに（！）、一度も雨に降られず、再発進できなくなったクルマもなかった。そして再び、ゴール地点でも仲間同士で大いに盛り上がり、再会を誓って帰路に就くというのがルーティンである。

順位は冴えず、道間違いも何度かあったが、我々もちゃんと完走することができた。そしてゴールしたあと、自宅までの長い長い最終ステージも、ナビとクルマの話をしていれば思いのほか短く感じられるのである。

愛車を真剣に走らせるという楽しみだけではなく、イベント自体やそこに集う人の魅力も大きい。筆者と同じように、BCMが旧いクルマを維持するためのモチベーションになっている人も少なくないのだと思う。