30Æü¸áÁ°0»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤­¡¢1¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸áÁ°0»þÁ°¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¡¦¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¾å¤Ç30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Þ¤­¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï30Âå¤ÎÃËÀ­¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÃì¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï·Ù»ëÄ£¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£