CORTIS、デビューへの1年を追ったドキュメンタリーのトレイラー公開 “ヤングクリエイタークルー”の制作過程に迫る
ボーイズグループ・CORTISが、ドキュメンタリー「What We Want」のトレイラーをHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて公開した。
【個別ショットも】パフォーマンスも披露！ショーケースを行ったCORTIS
ドキュメンタリーでは、昨年4月から今年5月まで、1年以上にわたって行われたThe 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』の制作過程を追っている。トレイラーは、「一番近い目標はデビュー」「楽しくて、ワクワクするだけではない。本当に見せなければいけない」という決意と練習風景から始まる。5人は「どうすれば僕たちらしい歌詞、僕たちらしいメロディをつけられるだろうか」と、“僕たちの音楽”を探すために奮闘する。
簡単ではない制作過程のなか、撮影のために車の底に潜り込んだり、文字通り「頭を突き合わせて」悩んだりする、10代らしい一面が笑いを誘う。映像は「やっと僕たちの曲がどういうものかわかった気がする」という言葉で締めくくられ、本編への期待感を高めている。
CORTISは、音楽・振付・映像を共同クリエイトする“ヤングクリエイタークルー”。ドキュメンタリーでは、メンバーが一緒に作品を作り上げる過程を余すところなく見せる。10代とは思えない制作能力や試行錯誤、メンバーの固い絆を垣間見ることができる。さらに、本編のオープニングで後続曲「FaSHioN」の音源の一部が初めて公開される。
ドキュメンタリーは全4話構成で、9月1日午後8時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで全話一挙公開される。
また、デビューアルバムThe 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、9月8日午後6時にリリースされる。同日午後8時には、高麗大学ファジョン体育館で初の単独イベント「CORTIS The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』RELEASE PARTY」を開催する。
