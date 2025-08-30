ËÉ±Ò¾Ê¡¡2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¼¯²°¤ËÂç·¿Ìµ¿Íµ¡¥·ー¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥óÇÛÈ÷¤Ø
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÂç·¿Ìµ¿Íµ¡¡Ö¥·ー¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤ò¼¯²°¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿Ìµ¿Íµ¡¡Ö¥·ー¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ï2024Ç¯¡¢¼¯²°¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ç»î¸³Åª±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛÂ°Àè¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÎ¾å¤Î´Æ»ëÇ½ÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÇÛÈ÷¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯²°¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ë¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤«¤é2µ¡¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢±¿ÍÑ¤Î³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë2µ¡¤òÇÛÈ÷¤·¡¢·×4µ¡¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼¯²°¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ÈÀÄ¿¹¸©¤ÎÈ¬¸Í¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÌó10µ¡¤ÎÇÛÈ÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£