¡¡9·î3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯µÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î3¥«¹ñ¼óÇ¾¤¬ÊÂ¤ó¤Ç´Ñ±Ü¤¹¤ë¤È¥í¥·¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌµþ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥·¥ã¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊäº´´±¤Ï29Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯µÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢8·î31Æü¡Á9·î3Æü¤Þ¤ÇË¬Ãæ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï½¬¼çÀÊ¤ò¶´¤ó¤ÇÎ¾ÎÙ¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¶âÁí½ñµ¤¬ºÂ¤ê¡¢3¼óÇ¾¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï½¬¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µîÇ¯¤Î6·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶âÁí½ñµ¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë