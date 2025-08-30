「もう、きらい！」ついに姉が叫んだ…弟の成長が引き起こした″きょうだいバトル″の行方｜二人育児のキロク#31【ママリ】
生後7か月を迎え、「ずりばい」や「つかまり立ち」ができるようになった、へうくん。成長がよろこばしい反面、くうちゃんにとっては、イライラすることも増え始めます。さらに、片時も目が離せず、マキノさんも気を抜くことができません。
©warabeams
©warabeams
生後7か月になった、へうくん。「ずりばい」ができるようになりました。誇らしげな表情が、かわいらしいですね。
©warabeams
©warabeams
行動範囲が広がった へうくん。楽しそうですが、くうちゃんは迷惑している様子…。
©warabeams
©warabeams
動き回るようになると、ますます目が離せません。パパがいるときは助かりますが、マキノさん一人のときは大変です。
©warabeams
©warabeams
ワンオペ中は片時も気を抜くことができない、マキノさん。子どもの成長はうれしい反面、気が休まりませんよね。さらに、この時期は、環境の変化もあったようですね。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
©warabeams
©warabeams
©warabeams
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）