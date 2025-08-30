ÀÐ°æ¾ÏµÄ°÷Â¦¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð
¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷Â¦¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ò½üÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æµÄ°÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¹ñ¤«¤éµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÀÐ°æµÄ°÷¤Î´Ø·¸Àè¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÏÊ£¿ô¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1¿Í¤ÏÀÐ°æµÄ°÷¤Î¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÁÜÉô¤Ïº£¸å¡¢ÀÐ°æµÄ°÷ËÜ¿Í¤«¤é¤âÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£