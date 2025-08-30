元NHKアナ、ボディライン＆美脚際立つぴっちりキャミワンピ姿に「健康的な感じがこれまた良い」「垢抜けてきたね」反響
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは8月28日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つグラビアショットを披露しました。
【写真】中川安奈の抜群のボディライン
週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）に掲載された、自身初グラビアのオフショットです。1本目の動画では“なんとなく”羽織っていた大きめのシャツを手に下げる様子を披露。ワンピースからはきれいなボディラインが際立っており、美脚もあらわになっています。
コメントでは「ますます美しいです」「色っぽくて、新鮮です」「表情がとてもいい！」「美しいがぴったりです」「週プレデビューおめでとうございます」「健康的な感じがこれまた良いですね」「垢抜けてきたね」「世界一かわいい」「スタイル抜群」と、称賛する声が相次ぎました。
「美しいがぴったりです」中川さんは「マネージャーさんによるオフショットを見返していて思い出したんですが、そういえばこの装いのとき、最初はなんとなく一応大きめシャツを羽織ってたんだった」とつづり、1枚の写真と2本の動画を載せています。室内で撮影したミニ丈のキャミワンピース姿を披露。
