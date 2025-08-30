元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは8月28日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つ姿を披露しました。（サムネイル画像出典：中川安奈さん公式Instagramより）

元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは8月28日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つグラビアショットを披露しました。

【写真】中川安奈の抜群のボディライン

「美しいがぴったりです」

中川さんは「マネージャーさんによるオフショットを見返していて思い出したんですが、そういえばこの装いのとき、最初はなんとなく一応大きめシャツを羽織ってたんだった」とつづり、1枚の写真と2本の動画を載せています。室内で撮影したミニ丈のキャミワンピース姿を披露。

週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）に掲載された、自身初グラビアのオフショットです。1本目の動画では“なんとなく”羽織っていた大きめのシャツを手に下げる様子を披露。ワンピースからはきれいなボディラインが際立っており、美脚もあらわになっています。

コメントでは「ますます美しいです」「色っぽくて、新鮮です」「表情がとてもいい！」「美しいがぴったりです」「週プレデビューおめでとうございます」「健康的な感じがこれまた良いですね」「垢抜けてきたね」「世界一かわいい」「スタイル抜群」と、称賛する声が相次ぎました。

「また斬新でステキです」

26日にもオフショットを披露した中川さん。「ニット大好きなので、この衣装のときが1番自然体だったかもしれない」とつづり、お気に入りのショットであったことを明かしました。この投稿には「また斬新でステキです」「スタイルいいし！最高だよ」などの声が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)