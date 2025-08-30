Asmy♡星降る夜のクリスマスコフレで叶える極上エイジングケア

Asmyの「星降る夜のクリスマスコフレ」が2025年11月4日（火）より数量限定で発売♡人気のシワ改善美容液『センシティブ リンクルトーンセラム』の現品と、発売前のナイトマスク、5日間のハリ肌体感セット、オリジナルオーロラポーチをセットイン。特別なスキンケアタイムを楽しめる充実の4点セットで、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にも最適です。

人気美容液と先行ナイトマスク

クリスマスコフレには、LDK the Beauty 2冠を達成した『センシティブ リンクルトーンセラム』現品15gをイン。

シワ改善⁷と美白²の有効成分ナイアシンアミド配合で、目もと・口もと・Cゾーンの悩みにアプローチ♡

さらに、2026年1月発売予定の『リッチコンクナイトマスク』1枚を先行体験でき、夜の集中エイジングケア*⁵が叶います。

*² メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます

*⁵ 年齢に応じたお手入れ

*⁷ 年齢に応じた肌悩み

5日間のハリ肌体感セット＆ポーチ

ミニサイズで5日間体感できる基本スキンケアセットは、化粧水13mL、美容液8mL、クリーム8gの3品。濃密保湿で肌にハリとツヤを与えます♡

さらに、星降る聖夜をイメージしたオリジナルオーロラポーチ付きで、化粧品や小物の収納も便利。キラキラと輝く見た目も魅力的で、使うたび気分が上がります♪

冬の特別ケアでつるんと輝く肌に

「Asmy 星降る夜のクリスマスコフレ」は、人気美容液とナイトマスク、基本スキンケア3品、オーロラポーチが詰まった豪華4点セット。特別価格5,780円（税込）で、数量限定・期間限定販売です。

寒い冬の夜にじっくり肌と向き合い、ふっくらハリのある透明感肌へ♡自分へのご褒美や大切な方へのギフトにもおすすめです。