元ＳＫＥ４８の北野瑠華が３０日、都内で写真集「グラぱらっ！」（講談社刊）の発売記念会見を行った。

自身が初主演を務める朝日放送のドラマ「グラぱらっ！」（日曜・深夜０時１０分）とのコラボ写真集。演じているグラビアアイドル・葛木さくらの写真集として作られた。北野は「主演だけでもうれしいお話なのに、こうやってさくらとして写真集を出すことができてうれしいです」と喜びを口にした。役としての写真集とあって、「さくらの表情や感情を考えながら撮影するのは難しくて、さくらだったらもうちょっと純粋なポーズするかなとか考えながらやるのが難しかった」と今作ならではの苦難を明かした。

写真集の出来栄えを聞かれると「１００点満点」と回答。「今までにない新しい写真集になっていると思う。ドラマの続きとして楽しめるものになっていて、面白さとか新鮮さもある」とアピールした。

今後の目標については「（初主演、写真集発売に）満足せずに、次へ次へと大きく羽ばたいていけるように頑張りたい」と話すも、「年齢（２６歳）的にもアラサーということで、健康に気を使いながら、アクティブにいろいろなことに挑戦していきたい」と笑顔を見せた。