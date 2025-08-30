相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は伊勢ノ海部屋（師匠・伊勢ノ海親方、元幕内・北勝鬨）名物の「みぞれ鍋」を紹介。食欲の落ちる夏にも食べやすい「夏のちゃんこ鍋」だ。

ちゃんこ長の序ノ口・京の里は「部屋の名物はそっぷ鍋だけど、近年になって作るようになった」と、夏ちゃんこの存在を明かす。調理法も難しくなく、スーパーで手に入る食材ばかりで「家庭でも作りやすいちゃんこだと思います」と腕をまくった。

大根３本を鍛え上げた腕でおろし、固めて冷やす。下準備で白菜、しいたけ、水菜を切る。調理のサポートに入った元三段目・雪光山の浅坂直人マネジャー（６６）は「４０年前は包丁で野菜を切ってはいけなかった。握力がつかないといわれていた」と、手でちぎっていた思い出を教えてくれた。

７リットルの湯が沸いた３０人前の鍋に４キロの鶏もも肉を豪快に投入。京の里は「隠し味に鶏ガラスープの素か、ごま油を入れても」。その後、つゆのもとを入れて沸騰させ、「麺つゆでも代用可。濃さはお好みで」と説明した。白菜を入れ、「サクサク感を出すなら４分、トロトロにするなら１０分以上（ゆでる）」。残りの野菜を投入後、最後に大根おろし。「ほぐしながら入れるのがポイント。最後はごま油を入れて風味を出すのも良い」と明かした。

十両の元小結・錦木（３５）は「さっぱりして食べやすい。稽古後も吸収がいい」とにっこり。新入幕だった名古屋場所で若碇から改名し、敢闘賞を受賞した藤ノ川（２０）は「毎日違うメニューが出てくる。飽きない」。体重が落ちがちの熱い夏。ちゃんこにも工夫が凝らされていた。（山田 豊）

◆みぞれ鍋（５人前）

▽材料 白菜４分の１、しいたけ６個（しめじやエノキでも代用可）、もやし４分の１袋、鶏もも肉４００グラム、水菜袋半分、大根半分、本つゆ、塩、鶏がらスープの素（ごま油）

▽作り方 〈１〉鍋に１リットルの水を沸騰させる〈２〉食べやすい大きさに切った鶏肉を入れ、あくを除き弱火に〈３〉本つゆ（麺つゆ）を１５０〜２００ミリリットル（３倍濃縮の場合）※２倍濃縮は３００〜４００ミリリットル、４倍は１００〜１５０ミリリットル〈４〉強火に戻し切った白菜を入れる〈５〉しいたけ、水菜、もやしを入れる。塩で調整〈６〉最後に大根おろしを入れて３分煮込み完成。