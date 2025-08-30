毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

8月30日（土）放送分では、年間で1000個のアイスを食べるというアイス評論家・アイスマン福留さんが登場。

現在のコレクションは「1万点は超えてると思います」という神・福留さん。古いものから現在販売されているものまで、これまで食べたアイスのパッケージを収納しているというトランクルームの様子を見せてもらいながら、様々なアイスについてのエピソードを聞いた。

まず福留さんが取り出したのが、2014年に発売された「ホームランバーNEO」（当時の価格90円）。

この「ホームランバー」は元々1960年に発売（当時の価格10円）。このネーミングは当時の野球ブームにあやかってつけられたそうで、日本初の当たり付きアイスということもあり子どもたちに大人気だった。長嶋茂雄さんをイメージキャラクターに起用したことも人気を博した要因の一つ。

続いては、「パピコ」の復刻版（1999年発売 2本入り 当時の価格 100円）を手に、「パピコで最初に発売されたのはホワイトサワー味なんですけど、今はチョココーヒーのイメージが強かったりする。パピコといえば？と言うとチョココーヒーと言うのは若い人が多くて、ある程度の年齢の方だとホワイトサワー、みたいな感じに結構分かれると思います」と商品の歴史を語る。

「パピコ」は、初めて発売されたのが1974年（2本入り60円 当時の価格）。当時は団塊ジュニア世代が生まれた第2次ベビーブーム。2つに分けることができるパッケージだが、神・福留さんは「子どもたちが多いというところで、コミュニケーションみたいな感じ」で「兄弟で分け合って食べるとか、そういうものが多かった」と商品が生まれた時代背景を解説。

なお、「パピコ」という名前は当時、江崎グリコには「ポッキー」や「プリッツ」など「ぱぴぷぺぽ」が入った名前の商品がヒットするという法則から付けられたもの。

「人気のない時のガリガリ君、下積み時代のガリガリ君ですね」と福留さんが説明したのが、1990年に発売された「ガリガリ君」（当時の価格 50円）のパッケージ。発売当時の「ガリガリ君」は歯茎が見えている、現在のパッケージに描かれたものと少し異なる表情だ。

1981年、発売当初は昭和30年代のガキ大将をモチーフに、中学3年生のワンパクな少年をイメージしてデザインされたそのパッケージ。しかし、18年後の1999年に実施された消費者アンケートでキャラクターが不評だったことが判明。それを受け、翌年の2000年にキャラクターのデザインを変更。歯茎をなくし、中学3年生という設定も小学生へと引き下げられたのだ。

ちなみに「ガリガリ君」のパッケージは基本的に毎年新しくなるが、毎回3種類作られる。

夏の風物詩・スイカを商品化したアイス「スイカバー」は1986年発売（当時の価格 50円）。スイカの形が特徴的だが、当時棒アイスの形といえば四角形が主流。スイカを家庭で食べる時の形状の方がイメージとして伝わりやすいのではないかと考え、三角形の形状で開発したという。

「氷菓とチョコの組み合わせというのもなかなか斬新。お菓子メーカーのロッテならではの組み合わせ」と福留さん。

「スイカバー」が発売された1980年代は、各社こぞって多種多様なアイスを生み出した、まさにアイス戦国時代。

例えば、赤城乳業からは「ラーメンアイス」（当時の価格 150円）が1985年に発売された。ラーメンのどんぶりをイメージした器が使われ、麺をバニラアイスで再現している。福留さんは「面白いのが、メンマをイメージしたゼリーが入って、乗ってるこのグリーンピースとナルトは本物なんですよね」とその中身を解説。

「いろんな食べ物をアイス化するものは過去にたくさんあって、（例えば）お弁当をイメージしロッテが出していた『雪見弁当』」と福留さん。「雪見弁当」は1982年発売、ごはんをバニラアイス、梅干しをストロベリームース、おかずをみかんゼリー、チョコレート、フーセンガムで表現した商品だ。

福留さんには、スタジオにも1万点の中から厳選したアイスパッケージを持ってきてもらった。

まずは1969年発売、森永乳業の「マジックアイス」。持参いただいたパッケージはなんと中身も入っているもの。「ジェル状の液体が入ってて、それを12時間ぐらい冷やして缶切りで開けるとモコモコモコっと出てくるアイス」と福留さん。

「開けたくなったりしないんですか？」と孝太郎に聞かれるが「中身は見たい気持ちはある」ものの「開けられないですよね」と、福留さんは未開封で保存している。

続いては雪印の「宝石箱」について。神・福留さんが「孝太郎さんが生まれた年、1978年に発売された」と紹介したこちらの商品は、ヒロミも「これは世代ですね。ちょっと高級だった」「中に入ってるんですよね、色のついた氷が！」とよく覚えているよう。

スタジオにお持ちいただいたのは復刻版のパッケージ。「オリジナルのパッケージは紙でできていて、世の中にほとんど残っていない」とのことで、「もしお持ちの方がいたらぜひご連絡いただけると！」と福留さん。ヒロミが「いくらまでなら出せるの？」と聞くと、「100万円ぐらい」とのこと。