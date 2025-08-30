¡Ö¾¾ºê¤·¤²¤ë¡×Âç¥±¥¬¤ÇÌÌ²ñ¼ÕÀä¤ÎÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¡ÖÌÁÍ§¤Ç¤¢¤êÌ¾Í¥¡×¡Ä¡Ö¿¹ÈËµ××½¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊÖ¤»¤ëÃË¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿Âç¿ÆÍ§
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾¾ºê¤·¤²¤ë¤È¡Ö¸Þ¿Í²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½¸¹ç¡ª¡¡À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò
¤¢¤é¤æ¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é
¡¡À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤Ï½Ð±éºîÉÊ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÂ¿¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¼«¤é¡Ö¤è¤¯¤â¤³¤ó¤Ê¤ËËÄÂç¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢ËèÅÙ°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤ó¤À¤È¡¢²æ¤¬»ö¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¡¢ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ãø½ñ¡ØÌò¼Ô¿ÍÀ¸¡¢µã¤¾Ð¤¤¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼ç±é¤ä¥á¥¤¥ó¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¶¦¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡ÖÀ¾Í·µ¡×¡Ê1978Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÃÓÃæ¸¼ÂÀ80¥¥í¡×¡Ê1980Ç¯¡Á¡Ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¡Ê2012Ç¯¡Á¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï14ËÜ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆË¿Ã½¨µÈ¡¢À¾¶¿Î´À¹¤éÎò»Ë¾å¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÈÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï¡×¤Ï¡¢22ËÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ó¥°¥ë¤ò25Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¤â¤·¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤¿¤Ê¤é¡×¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â4²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢1Ç¯Á°¤Ë76ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿ºÝ¤Ï²¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤«¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÅÄ¤È¿Æ¤·¤¤Ãç´Ö4¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¸Þ¿Í²ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¤Î4¿Í¤Ï¾¾ºê¤·¤²¤ë¡Ê75¡Ë¡¢¼Æ½ÓÉ×¡Ê78¡Ë¡¢ÅÄÃæ·ò¡Ê74¡Ë¡¢»Ö³ÀÂÀÏº¡Ê22Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯70¡Ë¡£
¡Ö¸Þ¿Í²ñ¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¾¾ºê¤È¼Æ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸²¼Ä®½Ð¿È¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Î¤¬±ï¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£Àè¤ËÇä¤ì¤¿¼Æ¤¬¾¾ºê¤òÃÏ¸µ¤Î¾åÌî¡¦ÀõÁð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶äºÂ¡¢ÀÖºä¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ø¤ÈÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤È¤Ï¡¢¼Æ¤¬¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿·¡¦Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê75Ç¯¡¢NHK¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ºê¤Ë¤Ï¼Æ¤¬°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿»Ö³À¡¢²Î¼ê¤«¤éÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢5¿Í¤Ç¤Ä¤ë¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¼ç¤ÏÀè¤ËÇä¤ì¤¿¼Æ¤È»Ö³À¡£Åö½é¤Î¡Ö¸Þ¿Í²ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë´°Á´¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¾¾ºê¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à
¡¡À¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¾ºê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¸«»ö¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ê¡£ÌÌÇòÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤Ç¤¤¤í¡×
¡¡ÀÄÇ¯ºÂ»þÂå¡¢ÀèÇÚ·àÃÄ°÷¤Ë¤³¤¦·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿À¾ÅÄ¤Ï¡¢¾¾ºê¤ÈÏ»ËÜÌÚ¤ÇÂç¿¿ÌÌÌÜ¤ËÍ·¤ó¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ÇÂ¨¶½¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤ª¤«¤·¤ÊÆó¿ÍÁÈ¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬TBS¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏTBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¶äºÂ¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤à¡£
¡¡Æ±»þ´ü¡¢À¾ÅÄ¤ÏTBS¥É¥é¥Þ¡Ö»°ÃË»°½÷Ì»°ìÉ¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿¹ÈËµ×Ìï¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¿¹ÈË¤Ï¡Ö¿·¡¦Ë·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤Ìò¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¡Ö¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿¹ÈË¤¬Àå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºê¤Ï¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÇä¤ì¤ëÁ°¤«¤é°ì½ï¤ËÏ»ËÜÌÚ¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤¿¥®¥ã¥é¤Ç¹ëÍ·¤·¡¢77Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¤¬¡Ø°¦¤Î¥á¥â¥ê¡¼¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¡¢À¾¤ä¤ó¤Ï¡Ø¿¹ÈËµ×Ìï¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÊÖ¤»¤ëÃË¡Ù¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿Âç¿ÆÍ§¤Ç¤¹¡×
¡¡À¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾¾ºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢70Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ÎÆ»¶Ú¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ö¸Þ¿Í²ñ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸åÇ¯¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡01Ç¯¡¢¾¾ºê¤¬¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¡¢ºÆµ¯ÉÔÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÍîÇÏ»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Í¼Æü¤Ë¸þ¤«¤¦¥·¡¼¥ó¤ÇÇÏ¤¬Ë½Áö¡£¾¾ºê¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢Èø¤Æ¤¤¹ü¤Ë3¤Ä¤¢¤ë¹ü¤¬³ä¤ì¡¢¼ó¤â¥±¥¬¤·¤Æ¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡¤·¤¿¾¾ºê¤ÏÀäÂÐ°ÂÀÅ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÍÑÊØ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÌÌ²ñ¼ÕÀä¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤¬µ¯¤¡¢¿²¤¿¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¡Ö²¶¤ÏµÞ»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÉÂ¼¼¤ËÀ¾ÅÄ¤¬¡Ä
¡¡¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òºî²È¤Î¾¾ÌîÂç²ð¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¡ÖÈëÂ¢¼Ì¿¿¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¯¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÉÂ¼¼¤ËÀ¾ÅÄ¤¬¡Ö¾¾¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¡©¡×¤È¥Õ¥é¤Ã¤È¸½¤ì¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¾¾ºê¤¬¡ÖÌÌ²ñ¼ÕÀä¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¾¾ºê¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÏðôÄÇ¤Î¼ê½Ñ¤ò²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤âÆâ½ï¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾¾ºê¤ÈÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¼ê½ÑÁ°¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¡¢¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ËËþ¿ÈÁÏáØ¾õÂÖ¡£¾¾ºê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È°ìÈÖÉÔ°Â¤Ê»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Í§¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×
¡¡ÌÌ²ñ¼ÕÀä¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢À¾ÅÄ¤È¾¾ºê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¡£
¡ÖÈëÂ¢¼Ì¿¿¡×¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¾¾ºê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¡¢ÇË´é°ì¾Ð¡©¡¡¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È»Ñ¤ÎÀ¾ÅÄ¤ÏÄË¡¹¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Î¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¡¢¾¾ºê¤âÂà±¡¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç²óÉü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê±ï¤Èå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÌµÆó¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¡£
