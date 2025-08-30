¡ÖÊ¿À®¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¤Ê¤¼SNS¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¡©¡¡YOSHIKI¤Î¡Ö¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥Ñ¥¯¥êÌäÂê¡×¤ÇÍ¾·×¤Ê±ê¾å¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î·àÃæ²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢YOSHIKI¤¬¡ÖX JAPAN¤Î³Ú¶Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÌäÂê¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÚ»Î³¤¥Í¥³»á¤Ï¡¢¤³¤Î±ê¾å¤Ï¡ÖÊ¿À®¥¹¥¿¡¼¤Î´¶³Ð¡×¤È¡ÖSNS»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Î´Ö¤Î¥º¥ì¤¬°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛYOSHIKI¤¬¡ÉÀã²ò¤±¡É¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤·¤¿Åê¹Æ¡¡Toshl¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×
¡¡X JAPAN¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê²»³Ú²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëYOSHIKI¤µ¤ó¡£Èà¤Î¸ùÀÓ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥í¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òºþ¿·¤·¤¿¤½¤Î¼êÏÓ¡¢¤½¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÏÎáÏÂ¤Îº£¤â¤Ê¤ªµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Æâ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ò½ä¤ëÅðºîµ¿ÏÇ¤Ø¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¿±þ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯Åê¹Æ¡£¤¤¤º¤ì¤âËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¿¤ÃÅö¤Ê¼çÄ¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Í¾·×¤Ê±ê¾å¤äÈ¿È¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î¥¹¥¿¡¼Åª¤Ê´¶³Ð¡×¤È¡ÖSNS»þÂå¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀ¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë²½¤¹¤ë»þÂå¤Ë
¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Æâ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬X JAPAN¤Î¡Ö¹È¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤¨¡¼¡©¤³¤Î·ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¡×¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡YOSHIKI¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬SNS¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¹¶·âÌ¿Îá¡×¤È¼õ¤±¼è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥áÆâ¤Ç¤Î¡ÖHAYASii¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÌ¾¤äË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÉã¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢°µ¤¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤±¤È¡Ä¿´¤¬ÄË¤¤¤·¤Ê¤¼¤«ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥áÀ©ºîÂ¦¤Ë¤âÈðëîÃæ½ý¤ÏµÚ¤Ó¡¢ÈÖÁÈ¤¬¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆYOSHIKI¤µ¤ó¤Ë¼Õºá¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤âÅö½é¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î·ï¡¢Á´¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢SNS»þÂå¤Î¡Ö¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀ¡×¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¿¤À¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬²¿Àé¡¢²¿Ëü¤Î¿Í´Ö¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤É¤¦Ç§¼±¤·¡¢¤É¤¦°·¤¦¤«¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡YOSHIKI¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤¿°ì¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¤¤¤Þ¤À¡ÖÊ¿À®¤Î¶õµ¤¡×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¡ÖÉâÀ¤Î¥¤ì¡×¤Ã¤×¤ê¤³¤½¤¬¡¢Èà¤ò¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤é¤·¤á¤¿°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¡×¤ÏSNS¤Î»þÂå¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¸å¡¢À¤³¦°ì¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¡ÖEVENING¡¿BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëYOSHIKI¤µ¤ó¡£8·î24Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÆÍÈ¯Åª¤ÊÀÜ¿¨¤ò¼õ¤±¤Æ±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤¿»Ý¤¬ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ËYOSHIKI¤µ¤ó¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î10¸ø±é¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¹Ô¤¦Éü³è¤Î¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ»°¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÁûÆ°¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÏÃÂêÅ¾´¹¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈëÃ¤·¤àÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢SNS¤È¤¤¤¦¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï»þ¤ËÁ±°Õ¤¹¤é¤æ¤¬¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤»þ¤ÏÌµÍý¤»¤º¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ß¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÎÊý¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥±¥¬¤äÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤à²¶/»ä¤È¤¤¤¦È¯¿®¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ê¥ë¥·¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¢¤æ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¡¡¡ÖÊ¿À®¥¹¥¿¡¼¡×¤Î´¶³Ð¤ÈÎáÏÂSNS¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¥º¥ì
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ë¥·¥·¥º¥à¤¬SNS¾å¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ý¥¨¥à¤ä¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡¢³«ºÅÄ¾Á°¤Î¸ø±éÃæ»ßÈ¯É½¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î±¢¤Ç¡¢ÈãÈ½¤ËÂÑ¤¨¤ÆÅ¥½¤¯¤â¤¬¤¯¡ÖÈá·à¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤È¡¢»þ¤Ë¾Ð¤ï¤ì¡¢»þ¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â¸ºß¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÈSNS¤ÎË½ÎÏÀ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YOSHIKI¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤â¤Þ¤¿¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖYOSHIKI¥ï¡¼¥ë¥É¡×Á´³«¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊ¿À®¤Î¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¤¡Ö¼«Ê¬¤ò¿À³Ê²½¤·¤¿É½¸½¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½Âå¤ÎSNS¤Ç¤Ï¤½¤Î²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤ÏSNS¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Åú¤¨¤ÏÈÝ¤À¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡¢SNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎäÀÅ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£X JAPAN¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼ÁûÆ°¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤À¤±¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤·¤À¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¡ÖHAYASii¡×¤Ï¿ÍÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ªÓò»Ò¡×¤¬Í³Íè¤À¤«¤é¤È¸í²ò¤ò²ò¤³¤¦¤È»î¤ß¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆYOSHIKI¤µ¤ó¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤ê¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡YOSHIKI¤µ¤ó¤Ïº£¤âÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²»³ÚÅª²ÁÃÍ¤ÏÉáÊ×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¤ÎÀ¤³¦¤Ï²»³Ú¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÀï¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÀµÏÀ¤¹¤é±ê¾å¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢È¯¸À¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤àÎÏ¡×¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤â¼þ°Ï¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¿®¤ÎÊýË¡¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬±ê¾å¤ò¶²¤ì¤Æ¤ªÍø¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¢¤æ¤äYOSHIKI¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¡×¤òÏ³¤ì¤µ¤»Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ïµ®½Å¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤¬¿É¤¤¤«¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÉÒ´¶¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊYOSHIKI¤µ¤ó¤Î°ìÌÌ¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿Í´ÖÌ£¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÈáØÈ¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äYOSHIKI¤µ¤ó¤Î¡ÖÍÍ¼°Èþ¡×¤À¤È¡¢ÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤â¡¢¹ë²Ú¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏÍë¤òÆ§¤à¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¡£¼ó¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¡¢¹È¤ËÀ÷¤Þ¤ë±ê¾å¤ÎÃæ¤Ç¤â²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤YOSHIKI¤µ¤ó¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤ÎSNS»þÂå¤ËÂÑ¤¨ÆÀ¤ëÊ¿À®¥¹¥¿¡½¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÉÚ»Î³¤¥Í¥³¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô