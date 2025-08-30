¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡ÈÂçÈ¾¤¬°ãË¡¡É¡¡ÊÆÏ¢Ë®¹µÁÊºÛ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï29Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¹µÁÊºÛÈ½½ê¤¬29Æü¤Ë²¼¤·¤¿È½·è¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î¹çË¡À¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È½·è¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ²È¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÎÂçÈ¾¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¯¸¢¤¬ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¾åÁÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ï´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î·ÑÂ³¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
CNBC¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎËÇ°×À¯ºö¤Î³Ë¿´¤ËÂç¤¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´°Á´¤ËÇËÌÇ¤¹¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾åÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£