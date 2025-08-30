·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤ÇÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¡ÀÐÀî¸©¹½Â¤Êª²òÂÎ¶¨²ñ¤¬Ä´ºº
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È±üÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬130·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©¤äÈïºÒ¤·¤¿»ÔÄ®¤¬¿Ê¤á¤ë·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè·îËö»þÅÀ¤Ç134·ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶È°÷¤Ø¤ÎÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤¬122·ï¤ÈÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¤¦¤Á29·ï¤¬Ì¤²ò·è¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ÎÌ¤Ê§¤¤10·ï¤È¡¢Â¿½Å²¼ÀÁ¤±¤äÄÂ¶â¤ÎÃæÈ´¤2·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸©¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤²ò·è¤ÎÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¸©¹½Â¤Êª²òÂÎ¶¨²ñ¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£