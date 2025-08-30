8人組アイドルグループ「神薙ラビッツ」（かんなぎらびっつ）が29日、公式Xを更新。規約違反が確認された一部メンバーを解雇した上で、グループを9月21日付で解散すると発表した。

「このたび、メンバー『璃桜』に重大な規約違反が確認されたため、2025年8月29日付でグループを解雇いたしましたことをご報告いたします。また、璃桜誕生祭に関しましては返金対応をさせていただきます」と声明で発表。そして「本件に関しましては、メンバーへの言及やお問い合わせ、また誹謗中傷などはお控えくださいますよう、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」と注意喚起を行った。

続く別の投稿で「このたび、神薙ラビッツは2025年9月21日を持ちまして解散する事となりました。これまで支えていただき、本当にありがとうございました」とグループ解散を発表。声明では「突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。これまでの活動を振り返り、現状や今後のメンバーそれぞれの未来について何度も話し合いを重ねた結果、解散という決断に至りました」とつづり、解散ライブの日程を記載。

「残された時間はわずかではありますが、最後のステージまで一つひとつの瞬間を大切にしながら、これまで応援してくださった”薙の音探検隊”の皆様、そして関係者の皆様へ感謝の気持ちを込めて活動してまいります。これまで支えていただき、本当にありがとうございました」と感謝した。

神薙ラビッツは2019年1月に披露された、神社や巫女をコンセプトとしたアイドル。メンバーは綺音、梨、旭、璃桜、衣麗月、春鴒、澪奈、沙來。