水辺も街も、これひとつ。着回せるマルチウェア【フィラ】のカバーアップ水着4点セットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
動ける、泳げる、映える。水陸両用の新定番【フィラ】のカバーアップ水着4点セットがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
フィラのカバーアップ水着4点セットは長袖Tシャツ、カップ付きタンクトップ水着、ショーツ、ショートパンツの4点がセットになった、水陸両用のマルチウェア。水辺のアクティビティからフィットネス、街歩きまで、幅広いシーンに対応する万能アイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
長袖Tシャツは、薄手のスムース素材を使用し、伸縮性とサラリとした肌触りが特徴。指穴付きで手の甲までしっかり日焼け対策ができる。タンクトップ水着は、トレンド感のあるスクエアネックに加え、取り外し可能なカップとアンダーでバストをしっかりホールド。
→【アイテム詳細を見る】
程よいハイウエストのショーツは、ショートパンツとの組み合わせで体型カバーにも効果的。各アイテムは単品でもセットでも着用可能で、コーディネートの幅が広がる。
→【アイテム詳細を見る】
UV遮蔽率90パーセント以上の素材と高い速乾性を備えており、屋外活動や旅行にもぴったり。動きやすさと着心地、見た目のバランスを兼ね備えた、アクティブな毎日に寄り添うマルチウェアセットだ。
動ける、泳げる、映える。水陸両用の新定番【フィラ】のカバーアップ水着4点セットがAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
フィラのカバーアップ水着4点セットは長袖Tシャツ、カップ付きタンクトップ水着、ショーツ、ショートパンツの4点がセットになった、水陸両用のマルチウェア。水辺のアクティビティからフィットネス、街歩きまで、幅広いシーンに対応する万能アイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
長袖Tシャツは、薄手のスムース素材を使用し、伸縮性とサラリとした肌触りが特徴。指穴付きで手の甲までしっかり日焼け対策ができる。タンクトップ水着は、トレンド感のあるスクエアネックに加え、取り外し可能なカップとアンダーでバストをしっかりホールド。
→【アイテム詳細を見る】
程よいハイウエストのショーツは、ショートパンツとの組み合わせで体型カバーにも効果的。各アイテムは単品でもセットでも着用可能で、コーディネートの幅が広がる。
→【アイテム詳細を見る】
UV遮蔽率90パーセント以上の素材と高い速乾性を備えており、屋外活動や旅行にもぴったり。動きやすさと着心地、見た目のバランスを兼ね備えた、アクティブな毎日に寄り添うマルチウェアセットだ。