ËÌ³¤Æ»ÀÖÊ¿»Ô¤È²Ã²ì»Ô¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¶¨ÄêÄù·ë30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºòÌë¡¢µÇ°¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÌë¡¢²Ã²ì»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÀÖÊ¿»Ô¤Î»ÔÄ¹¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÜ¸µ²Ã²ì»ÔÄ¹¤¬¡¢¡Ö²Ã²ì»Ô¤«¤é¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î³«ÂóÃÄ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬Î¾»Ô¤Îå«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°§»¢¤·¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¶¨Äê¤Ï¡¢ÌÀ¼£28Ç¯¤Ë²Ã²ì»ÔÆ°¶¶Ä®¤Î½»Ì±¤¬¡¢Åö»þ¡¢¸¶Ìî¤À¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÀÖÊ¿»Ô¤ÎÃÏ¤ËÆþ¿¢³«º¦¤·¡¢»Ô¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿±ï¤ÇÊ¿À®7Ç¯¤Ë·ë¤Ð¤ì¡¢¤³¤È¤·¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÊ¿»Ô¤Î¶¿ÅÚ·ÝÇ½¡¢ÀÖÊ¿²ÐÂÀ¸Ý¤¬ÈäÏª¤µ¤ì30Ç¯Â³¤¤¤¿¸òÎ®¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âº×¤ê¤ä¶¿ÅÚ·ÝÇ½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£