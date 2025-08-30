秋のアイコニックランチブッフェで食欲の秋を満喫しよう！地上約100メートルの眺望も魅力
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留は、2025年9月1日(月)より24階オールデイダイニングにて、食欲の秋を存分に満たす「秋のアイコニックランチブッフェ」を販売する。
【写真】席からは地上100メートルの最高の眺めが！
茄子や栗、柿などの秋食材を使った10種類のタパスだけでなく、きの子のパスタやさつま芋のピザなどを好きなだけ味わうことができ、さらに4種から選べるメイン料理も楽しめるという。
今回はそんなザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の広報担当者にブッフェ販売の狙いやおすすめの一品、今回のブッフェの特徴などについて話を聞いてみた。
■秋のアイコニックランチブッフェの詳細
期間：2025年9月1日(月)〜2025年11月30日(日)
時間：11時30分〜16時30分(LO14時30分)
店舗：24階 オールデイダイニング「ハーモニー」
料金：5000円
予約・問合せ：03-6253-1130(10時〜18時)
■秋のアイコニックランチブッフェメニュー
タパス、パスタ＆ピザ、サラダ、スープ＆カレーなどはブッフェスタイルで楽しめる。
タパスカクテルブッフェ
・茄子とサルシッチャのトルティージャ 味噌マヨネーズソース
・合鴨のローストと柿 バルサミコソース
・焼きカブとアンチョビのピンチョス
・スモークチキンのグリル・長ネギ・レンコンのマリネ
・ツナのリエット ロメスコソース
・栗の冷製スープ
・梨・チェリートマト・モッツァレラチーズのカプレーゼ
・きの子とシーフードのマリネ
・スモークサーモンのマリネ
・季節の野菜ピクルス
パスタ＆ピザ
・きの子とベーコンのペペロンチーノパスタ
・さつま芋とクリームチーズのピザ
サラダ
・マッシュルームと彩り野菜のサラダ
スープ＆カレー
・秋の東京農家野菜と日本各地の野菜 クリームスープバー＆チキントマトカレー
平日限定食べ放題デザート
・無花果のスコップケーキ
・サスティナブルパンプディング
カフェフリー
コーヒー、ココア、抹茶ラテ、紅茶、ルイボスティーなどお替わり自由
メイン料理とデザート盛合せはコーススタイル。
メイン料理は下記4種より1品選択できる。
・ビーフサーロインステーキ 自家製グレイビーソース または 淡路島玉ねぎの和風オニオンソース
・シェフおすすめの調理法で仕あげた東京のブランドポークTOKYO Xを栗とじゃがいものムースとともに
・低温で仕あげた鯛のバプール バルサミコ風味のきの子ソース
・ハンバーグステーキ(淡路島玉ねぎの和風オニオンソースまたはきの子のクリームソース)
パティシエ自慢の手作りデザート4種盛合せ
・紅はるかのクレームブリュレ
・マロンショコラパウンドケーキ＆バニラアイスクリーム
・リンゴ＆レーズンのカッサータ ベリーソース
・シャインマスカットのクラフティー
■こだわりを担当者にインタビュー
――「秋のアイコニックランチブッフェ」販売の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
秋はいろいろな食材がおいしくなる季節ですので、なるべく多くの秋食材を使用したお料理をブッフェで楽しめるように工夫しました。
特に食べ放題のタパスは、1品1品のクオリティが高く、コース料理のオードブルとして提供してもいいほどです。そのタパスにふんだんに秋食材を取り入れました。
――「秋のアイコニックランチブッフェ」で提供されるお料理の中で特におすすめの一品はなんですか？
タパスですと、茄子とサルシッチャのトルティージャ 味噌マヨネーズソース、合鴨のローストと柿 バルサミコソース、栗の冷製スープ、梨・チェリートマト・モッツァレラチーズのカプレーゼがおすすめです。そのほかに、きの子とベーコンのペペロンチーノパスタ、さつま芋とクリームチーズのピザ、平日限定の無花果のスコップケーキがおすすめです。
――「秋のアイコニックランチブッフェ」販売にあたり心がけたことがあれば教えてください。
期間中に何度お越しいただいても飽きることがないようにすることを心がけ、特にタパスは通年人気のメニューも今回は封印し、秋食材メニューに変えました。
――「秋のアイコニックランチブッフェ」のコンセプトやほかのブッフェとの差別化ポイントがあれば教えてください。
「アイコニックランチブッフェ」はブッフェとコース料理のよいところを合わせた、ハイブリッドなランチブッフェです。
タパス、サラダ、パスタ、ピザ、スープ、カレー(+平日は平日限定デザート2品)がブッフェ(食べ放題)で、4種から1品選べるメイン料理とデザート(4種盛合わせ)はサービス担当がテーブルへお持ちするスタイルとなっています。そのため、いろいろな種類のお料理が楽しめるうえに、メイン料理やデザートはしっかりとしたコース料理と同等のものを提供するので、お客様にお得だと感じていただけているようです。そのうえ、コーヒーや紅茶も飲み放題なので、2時間制ではありますがお食事後におしゃべりしながらお飲み物を楽しんで、平日は平日限定デザートを再度楽しまれるお客様も多くいらっしゃいます。
――最後に一言お願いします！
お料理もさることながら、オールデイダイニング「ハーモニー」は24階、地上約100メートルに位置しており、浜離宮恩賜庭園や東京ウォーターフロントエリア、東京タワーなどがご覧いただけるので、眺望も自慢です。
ホテルのロケーションも「新橋駅」と「汐留駅」の2つの駅から地下通路で徒歩約1分から5分で到着でき、鉄道5路線が乗り入れているので、さまざまな地域にお住まいのお友達同士やご親戚などでお集りいただくのにも大変便利です。また、最近では「アイコニックランチブッフェ」でご友人の誕生会をお祝いされる方も多くお見受けします。
ぜひさまざまなご機会でお気軽にご利用ください。
秋らしい食材がふんだんに使われた最高級のお料理をおなかいっぱい味わってみてほしい。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※画像はすべてイメージです。
