UNL王者のポルトガル代表が23名の招集メンバー発表! W杯欧州予選でアルメニア、ハンガリーと対戦
ポルトガルサッカー連盟(FPF)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選の2試合に向け、ポルトガル代表メンバー23名を発表した。
6月にUEFAネーションズリーグ(UNL)を制したポルトガルは、欧州予選でハンガリー代表、アイルランド代表、アルメニア代表と同居するグループFに入っている。
ロベルト・マルティネス監督の下、9月6日の第1節でアルメニアと、同9日の第2節でハンガリーといずれもアウェーで戦う。
以下、招集メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ルイ・シウバ(スポルティング)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
▽DF
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ジョアン・カンセロ(アルヒラル)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
▽MF
ジョアン・パリーニャ(トッテナム)
ルベン・ネベス(アルヒラル)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)
