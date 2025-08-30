　ポルトガルサッカー連盟(FPF)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選の2試合に向け、ポルトガル代表メンバー23名を発表した。

　6月にUEFAネーションズリーグ(UNL)を制したポルトガルは、欧州予選でハンガリー代表、アイルランド代表、アルメニア代表と同居するグループFに入っている。

　ロベルト・マルティネス監督の下、9月6日の第1節でアルメニアと、同9日の第2節でハンガリーといずれもアウェーで戦う。

以下、招集メンバー

▽GK

ディオゴ・コスタ(ポルト)

ルイ・シウバ(スポルティング)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)

▽DF

ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)

ジョアン・カンセロ(アルヒラル)

ヌーノ・メンデス(パリSG)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)

ルベン・ディアス(マンチェスター・C)

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

レナト・ベイガ(ビジャレアル)

▽MF

ジョアン・パリーニャ(トッテナム)

ルベン・ネベス(アルヒラル)

ジョアン・ネベス(パリSG)

ビティーニャ(パリSG)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)

ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)

▽FW

ジョアン・フェリックス(アルナスル)

フランシスコ・トリンコン(スポルティング)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)

ペドロ・ネト(チェルシー)

ゴンサロ・ラモス(パリSG)

クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)