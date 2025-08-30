¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë½é¶¥¤ê±ä´ü¡¡½ë¤µ±Æ¶Á¡¢ÉÙ»³¡¦¼Í¿å
¡¡ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¤Î¿·Ì«µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï30Æü¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤ÎÌ¾»º¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î½é¶¥¤ê¤ò9·î11Æü¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÎãÇ¯¤ÏÆ±·î2Æü¤´¤í¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿åÍÈ¤²¤·¤¿¥«¥Ë¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡£ºòÇ¯¤â½ë¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç±ä´ü¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µù¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤Î¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ëµù¤ÏÎãÇ¯9·î1Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢2Æü¤´¤í¤Ë¿åÍÈ¤²¤·¡¢½é¶¥¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â±ä´ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£