Âç´ï¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤¬¹îÉþ¤¹¤Ù¤¡Ö1¾¡»ß¤Þ¤ê¡×¤Îº¬ËÜ¸¶°ø
¡¡¼åÅÀ¤Ï1¤Ä¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¡ÖÁÇ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤ÎÉã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¥ï¥±
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨³«ËëÂè5Àï¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÇÁá¡¹¤ÈÍ¥¾¡¡£º£µ¨3¡Á4¾¡¤Ï¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ë¥½¥Ã¥Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤ë¤È¡¢1¾¡»ß¤Þ¤ê¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¡Ê1743P¡Ë
¡¦Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢6°Ì¡Ê70.333¡Ë
¡¦¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨2°Ì¡Ê75.93¡ó¡Ë
¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¿ô1°Ì¡Ê271¡Ë
¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¿ô2°Ì¡Ê10¡Ë
¡¦60Âæ¥é¥¦¥ó¥É1°Ì¡Ê34¡Ë
¡¦¥Ñ¡¼¤ò²¼²ó¤ë¥é¥¦¥ó¥É1°Ì¡Ê52¡Ë
¡¦¥È¥Ã¥×10²ó¿ô2°Ì¡Ê7²ó¡Ë
¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡Ê=Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤ÈFW¥¡¼¥×Î¨¤Î½ç°Ì¤ò¹ç·×¤·¤¿»ØÉ¸¡Ë¤Î½ç°Ì¤È¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨½ç°Ì¤òÂ¤·¤¿»ØÉ¸¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°¡×¤â2°Ì¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡£¥¹¥³¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ½¤ï¤¹¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥²¥¤¥ó¥É ¥Æ¥£¡¼ ¥È¥¥ ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ï2°Ì¡Ê2.06¡Ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥²¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°=¡ÊSGP¡Ë¡×¤Ï138°Ì¡Ê¡Ý0.53¡Ë¡£Ê¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È120°Ì¡Ê30.47¡Ë¤È¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¿ô»ú¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È´ØÏ¢¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤Ë°¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤Ï13°Ì¡Ê29.13¡Ë¡¢SGP¤Ï2°Ì¡Ê1.12¡Ë¤À¡£
¡¡ÃÝÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬º£Ç¯¤Î5¡Á6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÆü¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢2ÂÇº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â4Æü´Ö¤Ç123¥Ñ¥Ã¥È¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ï30.75¡£1¥¤¡¼¥°¥ë13¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¡Ö¹¶·âÎÏ¡×¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼18¾¡¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4¾¡¤ÎS¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤«¤é¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌ¾¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥±¥Ë¥ª¥ó¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕºÇ½ªÀï¤òÀ©¤·¤¿T¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê34¡Ë¤â¥±¥Ë¥ª¥ó¤ÎÌç²¼À¸¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÃÝÅÄ¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤¬°¤¯¤Æ¤â¥ë¡¼¥¡¼¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£¼åÅÀ¤µ¤¨¹îÉþ¤¹¤ì¤ÐÅ¨¤Ê¤·¤À¡£
¡¡FMÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡ÊÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£TPC¥Ü¥¹¥È¥ó=6598¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ï¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á3ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ¤Ï4¥Û¡Ý¥ë¤ò½ª¤¨¤ÆÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡Ý»ÃÄê65°Ì¡£ÆüËÜÀª¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡Ý»ÃÄê7°Ì¤Î»³²¼¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¡£»ÃÄê¼ó°Ì¤Ï11¥¢¥ó¥À¡Ý¤Î¥ï¥ó¡¦¥ß¥é¥ó¥À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á´±Ñ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³²¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¡¼¥Á¤ÏÉã¤Î¾¡¿Ã¤µ¤ó¡£¾¡¿Ã¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»³²¼¤¬¥´¥ë¥Õ¤ÎÁÇ¿Í¤Î»ØÆ³¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö°Õ³°¤ÊÅú¤¨¡×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
