会話のネタ？遊び？それとも本命？「彼氏いるの？」に隠された“男心”
「彼氏いるの？」と聞かれた瞬間、「え、脈アリ？」「どう答えたらいいんだろう」と心がザワついたこと、ありませんか？実はこの質問、男性によって意味がまったく違うんです。そこで今回は、この「彼氏いるの？」に隠された“男心”について解説します。
ただの会話ネタで聞いている
まず意外と多いのが「特に深い意味はない」パターン。恋愛話は盛り上がりやすいので、会話が途切れそうなときに“とりあえずの話題”として聞いてくるのです。この場合は、質問の後にすぐ別の話題に移ったり、特に追及してこなかったりするのが特徴。「雑談の延長」と割り切りましょう。
遊べるかどうか探っている
ちょっと注意が必要なのが「軽い関係を求めている」ケース。彼氏がいないとわかれば、すぐに夜の飲みやデートに誘ってきたり、連絡先をしつこく聞いてきたりするのは要注意サインです。そういう男性は「遊びでOK？」という下心が隠れている可能性があります。真剣な恋には発展しにくいでしょう。
本気でアプローチしたい
真剣に恋を考えている男性は、あなたに彼氏がいないかをまず確認したいだけ。照れながら聞いてきたり、答えを聞いた後にデートを丁寧に提案してきたりするなら、本命サインの可能性大です。「彼氏いない」とわかった途端、積極的になるのも特徴です。
「彼氏いるの？」という一言だけでは男性の意図は読み取れません。大事なのは、その前後の会話の流れや、質問後の行動パターン。男性が本気なのかをしっかり見極めて、あなたに合う男性との恋を選んでいきましょうね。
