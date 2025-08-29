遊ぶにはちょうどいい…。男性から軽く見られてしまう女性の「特徴」
アプローチしてくる男性がことごとく遊び目的という状態が続いているなら、何かしらあなたに原因があるのかも。
そこで今回は、男性から軽く見られてしまう女性の「特徴」を紹介します。
遊んでいる印象がある
遊んでいる印象を与えていると、男性から軽く見られやすいでしょう。
基本的に男性は色々な男性と交友関係を持っている女性に対して「軽そう」「遊んでいそう」というイメージを持つもの。
なので、自分が男友達が多いという自覚があるのであれば、アプローチしてくる男性の本心を慎重に見極める必要があると言えます。
周り意見に流されやすい
周りの意見に流されやすいタイプの女性は、男性から軽く見られてしまいがち。
男性はそういう女性なら自分のペースに持ち込んでしまうことさえできれば、自分にとって都合の良い存在としてキープできそうと考えるところがあります。
女性としては場の空気を読んで成り行きに任せているような場面でも、男性によっては「流されやすいタイプだな」と判断するところがあるので、時には同調圧力に屈しないような意志の強さを見せることを意識した方が良いでしょう。
アプローチしてくる男性がことごとく遊び目的という状態が続いているなら、今回紹介した特徴に当てはまってしまっているからかもしれないので、ぜひ自分の男性の前での振る舞いを改善してみてくださいね。
