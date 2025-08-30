¡ÖÃË½÷¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×ºë¶Ì¤Î¸µ¥ä¥ó¥¡¼¤¬¡ØÆüËÜ°ì¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ½÷Áõ²È¡Ù¤ËÂçÊÑ¿È¡Ä¿Íµ¤½÷ÁõYouTuber¡¦¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡Ê28¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°Õ³°¤ÊÎø°¦»ö¾ð¡×
¡Ö´ðËÜÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤É¡¢ÃËÀ¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¡¢¤¿¤Ö¤óLGBT¤ÎÃæ¤Ë¤âÊ¬Îà¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2010Ç¯Âå¤«¤é½÷Áõ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·Â³¤±¡¢¸½ºß¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡Ê28ºÐ¡Ë¡£½÷Áõ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ç¤¢¤ëÈà¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÎø°¦»ö¾ð¡×¤È¤Ï¡©¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¥«¥ê¥¹¥Þ½÷Áõ²È¤Î¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡Ê²èÁü¡§ËÜ¿ÍSNS¤è¤ê¡Ë
Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ä
¡½¡½º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¤ÎÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ï½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡²¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ç¡¢ÃË½÷¤É¤Ã¤Á¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´ðËÜ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢½÷Áõ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½½é´ü¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¤Ï¡ÖÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ï½÷À¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡°ÊÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö³°¸«¤Ï½÷Áõ¤À¤±¤É¡¢½÷À¤¬¹¥¤¤ÊÃË¤Ã¤Ý¤¤ÃË¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢7¡Á8Ç¯Á°¤À¤È¡¢¤Þ¤À¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸«¤¨Êý¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤ÏYouTube¤Ç¤â¡ÖÃË½÷¤É¤Ã¤Á¤âÂç¾æÉ×¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤âËÍ¤¬ÃË½÷¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¤ÏÀ¼«Ç§¤È¤·¤Æ¤ÏÃËÀ¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç½÷Áõ¤â¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏÃË½÷ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡´ðËÜÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤É¡¢ÃËÀ¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¡¢¤¿¤Ö¤óLGBT¤ÎÃæ¤Ë¤âÊ¬Îà¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢Îø¿Í¤¬Íß¤·¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º£¡¢Îø¿Í¤Ï¡Ä
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡Á´Á³¡£Îø¿Í¡¢Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Îø¿Í¤¬¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£´ðËÜÂÐÌÌ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£»Å»ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï°û¤ß²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤È¤«¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡ÍýÁÛ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÀµÄ¾¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤´·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡¢¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤Î¿Í¤È¤Ï¤â¤¦ÊÌ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¡Ö·ëº§¼°¤Ç¤Ï¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¤¡×¤È¤«¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹Ãå¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¥¿¥¥·¡¼¥É¤è¤ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¿¥¥·¡¼¥É¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î³Ê¹¥¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ó¤Þ¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡ÃËÀ¤ÎÉþ¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊÃå¤â·ë¹½¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó·Ï¤È¤«¡¢V·Ï¤È¤«¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï·ë¹½¤¤¤í¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤È¤«¤¬Â¿¤¤¤·¡£¤½¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ä¤¤¢¤¦Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢½÷Áõ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤·¤«Áª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¹¥¤¤ÊÉþ¤Î·ÏÅý¤¬Æ±¤¸¤È¤«¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤Ë²Ä°¦¤¤³æ¹¥¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤·¡£
¡½¡½³°½ÐÃæ¤Ï¡¢´ðËÜ½÷Áõ¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡½÷Áõ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£È±¤ÎÌÓ¤â¤³¤ì¤¬ÃÏÌÓ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡½÷¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤Î³Ê¹¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÃå¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥À¥ëÃå¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£½÷Áõ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Îº¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤Ç¡ÖÃËÀ¡×¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¡Ä
¡½¡½½÷Áõ¤ò¤¹¤ë¾å¤Çº¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¥È¥¤¥ì¤ÎÌäÂê¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÃË½÷·óÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃË»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¤Á¤í¤óÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥É¥¢¤Î·ä´Ö¤«¤é1²ó¤Á¤é¤Ã¤È³°¤ò¸«¤Æ¡ÖÃ¯¤â¿Í¡¢¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥È¥¤¥ì¤ÇÃËÀ¤ËÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1²óÈ¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤³½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£µ¤¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ·ë¹½ÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½½÷ÁõÃæ¤Ë¿Í¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¿ì¤ÃÊ§¤¤¤È¤«¤ÏÍí¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃË¤è¤ê¤â½÷¤Î¿Í¤ËÍí¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î¿Í¤Ï·ë¹½Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¡¢È¿±þ¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÕ¤Ë½÷¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡ÃË¤Î»Ò¤Ê¤Î¡Á¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢°û¤ß²°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤â°û¤ó¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½YouTube¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖYouTube¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡Èè¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾µÇ§Íßµá¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£2Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë1Ç¯´Ö¡¢³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éº£°ì½ï¤ËYouTube¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ê¡¼¤Ú¤Ë¡ÖÉü³è¤·¤è¤¦¤è¡¢¼êÅÁ¤¦¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Þ¤¿ºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢ÀµÄ¾º£¤Ï¤â¤¦Èè¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½¤ä¤á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤ËÀ¸¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤ë¤ÈÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦Èè¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ë°¤¤¿¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡Ë°¤¤¿¡Ä¡Ä¡£½÷Áõ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢YouTube¤Î³èÆ°¤ËË°¤¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½÷Áõ¤ò¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¡½¸µ¡¹YouTuber¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤â½÷Áõ¤·¤¿¤ê¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¡º£¤ÏÃÏÌÓ¤Ç½÷Áõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯½÷ÁõÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¤È»×¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æó½Å¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ò¥²±£¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£Ã¦ÌÓ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌÓ¤òÄæ¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤·¡£
¡½¡½¥Ò¥²±£¤·¡¢ÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡º£¤Ï¤â¤¦Á´ÉôÃ¦ÌÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°ÊÁ°¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¹©Äø¤âÁ´Éô¤ä¤ë¤È3»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢»£±Æ¤Ï10Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤½¤Ã¤«¡Ä¡Ä¡£º£²¿¤«³Ú¤·¤¤¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤â¤¦¿ÍÀ¸Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷Áõ¤·¤ÆÉþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Éþ¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤È¤«¤Ï³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥²¡¼¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤òÄ¯¤á¤ë¤È¤«¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤½¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¦³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¹Ô¤Ã¤Æ¶â»È¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡¢²¶¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤âº£¤ÏË°¤¤Æ¡£Ä«¤Þ¤Ç3000±ß¤Ç°û¤ßÊüÂê¤Îµï¼ò²°¤È¤«¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð°û¤ó¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Ç°û¤ß²°¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤ÇÊì¿Æ¤Î¥Ð¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ½µ1¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÜµÒ¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ö°ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡£Á°¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥Ð¡¼¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é°ìÀÚÇ®¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¾ÍèÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï·ë¹½¤ä¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£½÷Áõ¤È¤«³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤Þ¤Ç½÷Áõ¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡©
¤Ò¤á¤Ë¤£ÍÍ¡¡ÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½÷Áõ¤ËË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âºÐ¼è¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¢¤ó¤Þ¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢±£¤ì¤Æ¥³¥½¥³¥½¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê»Ô²¬ ¤Ò¤«¤ê¡Ë