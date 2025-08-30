上司＆部下、3度目の不倫キスから禁断の交わり…「溶けてもいいですか？」＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月29日（金）に放送された第6話では、真夏と時夢が3度目となる“不倫キス”を交わしたうえ、妖艶な夜へと突入し…。

【映像】森の工房で真夏＆時夢がイケナイ関係に…

◆またしても不倫関係に溺れていく真夏…

かつて余命わずかだと告げられ、不倫相手・大浦隼人（安田／二役）と別れることを決意した真夏（松本）。しかし、じつは隼人の病気は真夏と別れるための虚言で彼は今も本来の家族と幸せに暮らしていたことが判明し、真夏は酷いショックを受けていた。

会社を欠勤した真夏を心配した時夢（安田）は、彼女を森の工房に招くことに。時夢と過ごすなかで真夏は笑顔を取り戻し、隼人に嘘をつかれていたことを時夢に打ち明けた。これに対し時夢は、真夏を救う言葉を返し、優しく抱きしめる。

唇が近づくなか真夏はキスをためらうも、これまで何度かタイムリープしてきたことから、これが過ちでもまたやり直せばいいと思い直し、そのまま時夢の口づけを受け入れてしまう。

そして真夏が「溶けてもいいですか？」と甘く尋ねると、そのまま時夢との熱い夜が描かれた。