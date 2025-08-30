24時間子どもと向き合っていたら、いつもニコニコなんてしていられませんよね。時にはつい怒ってしまうことも。しかし、それを許さない旦那さんもいるようで？ 今回は、そんな旦那さんとのエピソードをご紹介します。

虐待を疑われ…

「息子がイヤイヤ期で、ぐずったときについ『いい加減にしてよ！』って怒ってしまったんです。それを聞いていた夫は、『何でこんな小さい子に怒鳴るんだよ！ 最低だな！』と私に大激怒。息子を抱き上げて『ひどいママでちゅねー』と慰めていました……。

『子どもなんて何しても可愛い』『怒るなんてありえない』という夫。いつも仕事から帰宅して少し遊ぶくらいで、まともに面倒見てないんだから、そりゃ可愛いとこしか知らないよね……。

義母にも私がひどい母親だと言いつけたようで、親戚一同から虐待を疑われるようになりました……。精神的にも限界となり、息子を置いて一時的に実家へと戻りました。その間、夫と義母が息子の面倒を見ていましたが、私がいないことで息子がパニックになり、早々に呼び戻されました。

帰宅したら、夫が泣いている息子に『うるさい！』と怒鳴っていました。息子を抱き上げ『ひどいパパでちゅねー』と言い返したら、夫は『俺だって頑張ったんだ』『出ていくお前が悪い』なんて言ってきて。どうしてこうなったかまるでわかっていないようでした。

子どもと真剣に向き合っていたら、イライラすることだってある。それをわかろうともせず、私を責めた夫。その後もモラハラな言動が続いたので、離婚して今は子どもと実家で暮らしています。

子どもに負担をかけてしまったのは申し訳ないけれど、両親にサポートされながら育児できているので、今は精神的にも安定しています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 育児で余裕がなくなった奥さんの話も聞かず、一方的に責めるなんて余計追い詰めるだけですよね……。子どもをどんなに愛していても、怒ってしまうことだってあるはず。普段から奥さんのサポートをしていれば、違う結果だったかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。