SNS好き＆感情コロコロ…。不倫に走りやすい男性特有の「危険サイン」
「優しいし大丈夫だと思ってたのに、まさか不倫してたなんて…」そんなショックな話、意外と耳にしませんか？ 実は、不倫に走りやすい男性には“共通するサイン”があるんです。そこで今回は、そんな男性特有の傾向を解説します。
結婚や家庭に対する価値観が曖昧
結婚や家庭に対する価値観が曖昧、もしくは軽い男性は、不倫に対するハードルも低い傾向があります。両親の不仲や離婚経験が起因ということもありますが、会話の端々に「家庭より自分が優先されるべき」という気持ちが洩れ出ていないかチェックしてみましょう。
承認欲求が強すぎる
SNSに頻繁に投稿して「いいね」を気にしたり、周囲から「モテる」と思われたい気持ちが強い男性も要注意。常に誰かから注目されていたい欲求が、不倫という“承認の場”につながることもあります。「俺ってまだイケてる」と確認したくて、軽率な行動に走るリスクがあるんです。
感情のコントロールが苦手
小さなストレスでもすぐ不機嫌になる、気分で言うことがコロコロ変わる…。そんな男性も危険度大。不倫は一時的な感情に流されて始まるケースが多く、「寂しかったから」「ムシャクシャしてたから」といった勢いで裏切りを正当化しやすいんです。感情の浮き沈みが激しい男性は、安定した関係を築くのが難しいタイプと言えるでしょう。
もちろん、ここで紹介した特徴に当てはまるからといって、全員が不倫するわけではありません。でも「もしかして…」と違和感を覚えたら、その直感は大事にすべきサインですよ。
