¡Ú ¤Í¤³ ¡Û¾®ÃÓÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×°¦Ç¡¦¤Þ¤á¤òÊú¤¤·¤á¤Æ½á¤ßÌÜ
¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓÎ¤Æà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°¦Ç¤È¤Î°ì¥³¥Þ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Í¤³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¤È¡¢ ¡È¤Ô¤¨¤ó¡É ¤Î´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¥¸¥È¥é¤ÇÁ°Â¤¬Çò¤Î¼êÂÞ¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦Ç¤Î¡Ö¤Þ¤á¡×¤ò¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤á¡×¤Ï¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤ËÁ°Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î´é¤Ï¤Þ¤á¤Î¸åÆ¬Éô¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÖÇµÛ¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤Ê¤·¤«ÌÜ¤â½á¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¤Þ¤á¤Î´Å¤¨Êý¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Î¤í¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌýÃÇ¤·¤Æ¤ë¤ÈÆÍÁ³»ä¤ÎÂÎ¤ÇÄÞ¸¦¤®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ç»ô¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¼¡×¤ÈÇ¾Æâ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¡©¡×¡ÖÌþ¤·¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Þ¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬°ì½ï¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
