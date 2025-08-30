リトアニアがユーロバスケット2連勝…ヨナス・バランチュナスが大会通算500得点を突破

8月29日。リトアニア代表チームは、「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ2戦目を迎え、フィンランドでモンテネグロ代表相手に最大32点差をつけて94－67で快勝し、2連勝を飾った。

この日はポイントガードのロカス・ヨクバイティスが21得点12アシスト3スティールの大暴れ。さらにヨナス・バランチュナス（デンバー・ナゲッツ）が3本の3ポイントシュート成功を含む計19得点に5リバウンドを残すなど、チーム全体でフィールドゴール成功率55.4パーセント（36／65）とショットが好調。

そして計6選手が3アシスト以上を記録し、リトアニアはこの試合で計35アシストを積み上げた。これは1995年以降のユーロバスケットで1試合最多記録となった。

また、通算6度目のユーロバスケットへ出場しているバランチュナスは、27日のイギリス代表戦で18得点9リバウンドを記録。モンテネグロ代表戦で19得点を奪ったことで、通算得点を512とした。

33歳のビッグマンは、リトアニア代表としてユーロバスケットで通算500得点を突破した3人目の選手となっている。

【動画】リトアニアが快勝したモンテネグロ戦のハイライト！





