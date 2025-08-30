¤Ú¤³¤Ñ¡¦¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢10Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¹á¹Á±Ç²è¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ú¤³¤Ñ¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£10Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡Ö¹á¹Á±Ç²è¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¡×10Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿
¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤Ï¡Ö2015Ç¯¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÈ¯¹Ô¤·¤Æ10Ç¯¤¬·Ð¤Á¤¤¤Þ¤À¤Ë³¤³°·Ð¸³¥¼¥í¡ª¹¹¤Ë2025Ç¯¿·¤¿¤Ë10Ç¯¤Ç¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö·ÝÎò17Ç¯¤Ë¤·¤Æ¥Í¥¿Ä¢¤â2ºýÌÜ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È2ºýÌÜ¡ª¡×¡Ö¹á¹Á±Ç²è¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê10Ç¯Á°¤ÎËÍ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢10Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¹á¹Á±Ç²è¤Î¥â¥Ö¥¥ã¥é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³¤³°¥í¥±¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡Ö³¤³°·Ð¸³¥¼¥í¡×¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È2ºýÌÜ¹¹¿·¤òÊó¹ð
