氷川きよし（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/30】歌手の氷川きよしが30日、自身のInstagramを更新。ライブイベントでの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】氷川きよし、SEXY美脚透けるステージ衣装姿

◆氷川きよし、美脚透ける奇抜衣装姿


氷川は「キイナチームスタッフ30名」「大感謝！」とつづり、ライブイベントに携わったスタッフらに感謝。「アジアを代表する素晴らしいステージお疲れ様でした！」と労いの言葉をかけ、「ファンの皆さんありがとう！」とファンにもメッセージを送った。美しい脚と腕が透ける奇抜な衣装を着用し、ステージに向かう姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「絵になる」「かっこよすぎて鳥肌」「セクシーで素敵」「美脚すぎる」「最高のパフォーマンスありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

