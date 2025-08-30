ÎëÌÚÂó¡ÖËÍ¤Î»þ¤À¤±ÆÍÉ÷¡×¹ç³ÊÎ¨90¡ó¤ÎÁ¥ÇõÌÈµö¼Âµ»»î¸³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤â¡Ä¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼Ö¸ËÆþ¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¡×Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢Àä»¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó¤¬24Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ç³ÊÎ¨90%¤ÎÁ¥ÇõÌÈµö¼Âµ»»î¸³¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÂó¡¢Á¥ÇõÌÈµö¤Î¼Âµ»»î¸³¤Çµ¯¤¤¿¡ÈÄÁ»ö¡É¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸µÁÄ±ê¾å·Ý¿Í¡¦ÎëÌÚÂó¤ÎÈ¯¸À¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÄà¤êÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¥É¥é¥ó¥¯ÎëÌÚÂó ¹ç³ÊÎ¨90%¤ÎÁ¥ÇõÌÈµö¼Âµ»»î¸³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¡×¤Îµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£2µé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãå´ß¡Ê¤Î¼Âµ»»î¸³¡Ë¤Ç¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Î»þ¤À¤±ÆÍÉ÷¿á¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê±¿¤Ç¼õ¤«¤ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿MC¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤Ç¤âÂó¡¢²¶¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¼Ö¸ËÆþ¤ì¤È¤«¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¾å¼ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤Âç·¿¥Ð¥¹¡¢ÆóÏ¢·ë¤Î¤ä¤Ä¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚÂó¤Î¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÏÓÁ°¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë