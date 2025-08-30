¡È¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡É¼êÎÁÍý¤¬ÏÃÂê »³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¹¥É¾¤Ê¿æÈÓ´ïÎÁÍý¡Ö¥ê¥Ô¤·¤è¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿æÈÓ´ï¤Çºî¤Ã¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤¡×»³ÅÄ²Ö»Ò¤Î¼êÎÁÍý
¡¡¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î13ºÐ¤È9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¡£
¡¡¼«Âð¤Ç°é¤Æ¤¿Æ¦ÉÄ¤ä¡¢¼¡ÃË¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¤¿¡ÖÌîºÚßÖ¤á¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÃÍÃÊ¤â¤ªºâÉÛ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤ä¤·¹¥¤¤Ê¤ó¤Æ¿Æ»×¤¤¤Ç²È·×¤ËÂç½õ¤«¤ê¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¿æÈÓ´ï¤Çºî¤Ã¤¿²ÈÄíÎÁÍý
¡¡28Æü¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÎÁÍý¡×¤ÈÂê¤·¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¿æÈÓ´ï¤Çºî¤Ã¤¿¡ØÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡Ù½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸!!¤½¤ì¤ÈÌ¤ÃÎ¤ä¤¹¤¨¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡Ù¥ì¥·¥ÔËÜ¸«¤Æºî¤Ã¤¿³Ñ¼Ñ ¹¥É¾¤ä¤Ã¤¿¤è¡¢¥ê¥Ô¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÄíÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡×¡Ö²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ªÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë