【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ政権は２９日、米連邦議会が承認した計約５０億ドル（約７３５０億円）の対外援助予算などを撤回する手続きを行ったと発表した。

米メディアによると、予算の議決権を持つ議会の決定を大統領権限で覆す試みは４８年ぶりとなる。

ホワイトハウスの発表によると、７月に事業を終了した米国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）の開発援助資金約３２億ドルや、米国の脱退が決まっている国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）をはじめとする国際機関への拠出金計約５億２１００万ドルなどの支出を取り消す。ルビオ国務長官は声明で、これらの支出が「米国第一を阻害している」と断じた。

トランプ大統領は今回、大統領が予算に関する議会の決定を覆す「ポケット・レシジョン」と呼ばれる措置を行使した。米ＣＮＮによると、ポケット・レシジョンの行使は１９７７年のカーター政権以来となる。

トランプ氏の行使に先立ち、議会の政府監査院（ＧＡＯ）は６日、予算を承認し、資金を配分するのは議会の権限だとし、大統領はこの措置を使うべきではないと指摘していた。民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務も２９日の声明で、議会を事実上無視する「違法な手段だ」と非難した。