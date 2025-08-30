伊東純也がヘンク移籍後初ゴール

今夏にベルギー1部ヘンクへ復帰したMF伊東純也は、現地時間8月28日に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）のプレーオフで復帰後初ゴールを記録。

ファンからは「改めて素晴らしいゴール」「美しいゴール」と反響を呼んでいる。

伊東は2019年冬にヘンクへ加入。22年夏まで背番号7で在籍し同1部では27ゴールを挙げた。22年夏に当時フランス1部のスタッド・ランスへ加入し、昨季は33試合で4ゴール5アシストをマークしてチャンスクリエイト数83回はリーグ1位を記録するも、チームは入れ替え戦で敗れて2部降格が決定した。

そして今月10日にヘンクへ3年ぶりの古巣復帰となった。そんな伊東はELプレーオフでスタメン出場すると、前半31分にペナルティーエリア内でパスを呼び込み、相手の前にうまく身体を入れてボールをキープ。最後は右足のアウトサイドで流し込んで先制ゴールをマークした。

国内外のファンからは「なんて素晴らしいゴールだ」「何度も繰り返し見ちゃう」「何度見てもうますぎる」「喜び方可愛い」「技ありゴール、見事」「キレキレ！」「これはすばらしい」「ターンうま」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）