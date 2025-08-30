韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、日本人練習生のセン（19歳）が壁を乗り越え、素晴らしいステージで魅了した。

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「めくるたびに自分の名前が…」最下位で自信喪失

練習生それぞれが最も自信のあるポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」で、ボーカルポジションにてSEVENTEENの「Run to You」を披露するセン。自分の実力に自信が持てないようで、中間テストでも緊張気味の表情だ。リズムを外して歌ってしまったセンは「僕がミスをしてマイナスなムードを作ってしまって、残りのメンバーもミスが続いたと思います」と申し訳なさそうに語る。

マスターからも「セン、自信がなさそうですね」「弱い感じ」「恐れちゃダメだよ」と言われてしまい、肩を落としてメンバーに謝るセン。また練習生たちによるパフォーマンス評価でもリズムを合わせて歌うことができず、ミスを連発。多くの練習生たちから「みんなで一緒に歌う曲なのに1人だけ浮いていた」「自信がなさそう」と最下位に選ばれてしまい、センは「（記入用紙を）めくるたびにセンと書いてあって、辛かったです」と固まり、やがて倒れ込んで泣き始めてしまった。

チームメイトに励まされるセン。しかし「他の参加者ならもっとうまくできそうなのに、僕はチームに迷惑をかけていると思います」と、気持ちを立て直すことができない。翌日になっても浮かない表情のままだったが、メンバーのカン・ウジン（18歳）は「僕も一生懸命練習して酷評されたことがある。どんな気持ちかよくわかります」とセンに駆け寄り、「大丈夫ですよ」と優しく励ました。

メンバーに教えてもらいつつ、細かい部分まで確認して練習を重ねるセン。次第に表情が明るくなっていく。そして歌詞に込められたメッセージをオーディション中の自分たちや脱落した練習生に重ね、センは「この曲をスタークリエイターの皆さんにプレゼントしたい」と意気込んだ。

本番のステージに、「Run to You」チームはピンク系の優しい雰囲気の衣装で登場。スタンドマイクの前に立ち、アニメ作品のような空の背景の前で、ロックサウンドに乗せて爽やかな歌声を響かせていく。メンバーとアイコンタクトをしながら感情を込めて歌い上げていき、終盤では花道を歩いて観客にアピール。儚げな世界観を見事に表現してみせた。

視聴者からは「センくんイケメン」「顔強」「センくん手震えてた？」「最高だったよ！」「感動的なステージ」「鳥肌やばい」「センくんの歌声マジでよすぎる」「日本の宝」「泣ける」「えぐい最高」と絶賛のコメントの嵐。マスターは「コンサートだったら泣いたかもしれない」「本当に素晴らしい」「1本のアニメーションを観た感じ」と称賛の声が飛び、練習生も「信じられない」「圧倒したね」「生歌やばいね」と総立ちで感想を漏らした。センはチーム内で3番目の得票数となり、2スターとなった。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）