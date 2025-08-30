シュツットガルトFWニック・ヴォルテマーデがニューカッスル移籍へ

昨季ドイツ1部シュツットガルトに加入し、結果を残した同国代表FWニック・ヴォルテマーデのプレミア移籍が近づいていると、移籍のスペシャリストであるファブリツィオ・ロマーノ記者が自身のXで伝えた。

23歳のヴォルテマーデは198センチと長身ながらも、足元の技術もある万能型ストライカーとして、得点だけでなくしなやかなプレーでアシストやチャンス演出もする。ユースで育ったブレーメンでプロキャリアをスタートさせたが思うような実力を発揮できず。22-23シーズンに武者修行先のドイツ3部で結果を残すも、翌年は復帰したブレーメンで2ゴールに終わり、契約満了により退団となった。

それでも昨季フリーで加入したシュツットガルトで本領発揮。序盤こそ途中出場やベンチを温める試合が多かったが、徐々に出番を増やすとスタメンの座を奪取。最終的に公式戦33試合17ゴール3アシストの数字を残した。

今夏、同国強豪のバイエルンも興味を示していたがクラブ間で折り合いつかず。しかしここにきてプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドと8000万ユーロ（約137億円）プラスボーナスでクラブ間合意に達し、メディカルチェック後に正式契約を結ぶと、ロマーノ記者がお馴染みの「here we go!」のフレーズを付けて報じている。また、総額で9000万ユーロ（約154億円）に達するとも報じられている。

契約満了からわずか1年後に100億円超えの大型契約が結ばれる予定に、SNS上では「人生何があるかわからない」「凄いな」「びっくり」「これは驚いた」「夢物語だな」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）