『もののけ姫』アシタカは人間じゃない！？ 宮崎駿監督「マゲを切った瞬間に」
アニメ映画『もののけ姫』が29日、日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送された。公式Xでは作品裏話が説明され、マゲを切ったアシタカについて語られている。
【画像】人間じゃない！？マゲを切る瞬間のアシタカ 『もののけ姫』場面カット
Xでは「アシタカは町に出ていく時に、”自分は何者でもない”と言いたいがために顔を隠しているんだそうです。宮崎駿監督は「アシタカはマゲを切った瞬間に、もう人間じゃなくなってるんですね。（中略）アシタカは自分の意志で（村を）出ていくみたいだけど、実は村が追い出してるって、僕は思っているんです」と語っています」と伝えている。
『もののけ姫』は1997年の公開当時、日本映画の興行収入記録を塗り替え、日本だけではなく世界が驚がくし、絶賛した圧倒的な大傑作。村を救うも右腕に呪いを受け、村を追われた青年アシタカが、自分の運命を受け入れながら、“もののけ姫”サンとの出会いを通して、森と人が争わずに済む方法を模索し続ける物語。興行収入は2020年の再公開により現在は観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）となっている。
