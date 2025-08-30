ÀïÆ®µ¡¤¬´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄÆÍî±ê¾å ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»àË´ ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É·³¤ÎF-16ÀïÆ®µ¡¤¬¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ë´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄÆÍî¤·¡¢±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛF-16¤¬´ÑµÒ¤ÎÌÜÁ°¤ÇÄÆÍî±ê¾å¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¡¢ÃæÉô¥é¥É¥à¤Ç¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤òÁ°¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¶õ·³½êÂ°¤ÎF-16ÀïÆ®µ¡1µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¸«¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Îµ¡¤¬Âç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¯Èô¹Ô¤Î¤¢¤ÈÃÏÌÌ¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢±ê¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇF-16¤ÎÁà½Äµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À¶õ·³¾¯º´¤Ç¡¢Èô¹Ô»þ´Ö1400»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éF-16¤Î¶¡Í¿¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î·±Îý¤â¼õ¤±¤ëÎÙ¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤â¡¢ÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë