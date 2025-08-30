サンマルクカフェ 復刻メニュー「サンマルクホットサンド 鶏タツタ」など新作パン商品3品発売

ベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」は、「サンマルクホットサンド 鶏タツタ」など、パン商品3品を9月2日に発売する。また同日より、一部店舗限定でパスタ新作「ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ」を発売する。

〈2024年の人気商品が復刻〉

サンマルクカフェの定番商品『サンマルクホットサンド』は、小麦粉本来の素朴で香ばしい風味を楽しめるよう、製法にこだわったオリジナルのパニーニ生地を使用している。注文後に焼き上げるため、表面はザクッとクリスピーに、中はしっとりもちもちとした食感が楽しめる。

今回は、2024年の販売時に定番化を望む声が多かった「サンマルクホットサンド 鶏タツタ」を期間限定で再販売する。外はサクサク、中はジュワッとした若鶏の竜田揚げに、生姜風味の和風ソースを合わせた。噛むごとにジューシーな竜田揚げの味わいと和風ソースのうま味が楽しめる。

◆「サンマルクホットサンド 鶏タツタ」税込620円

販売期間:2025年9月2日〜2025年12月1日

サンマルクカフェ「サンマルクホットサンド 鶏タツタ」発売

〈新作パン商品2品〉

◆「デミカツ&チーズポテトのコンビサンド」税込440円

販売期間:2025年9月2日〜2026年2月26日

岡山県発のサンマルクカフェが地元のご当地グルメ「デミカツ丼」をイメージし考案した、デミカツサンドとチーズポテトサンドの2種を楽しめるサンドイッチ。三元豚のカツを濃厚なデミグラスソースで仕上げ、ピリッとした味わいのからしマヨネーズを加えている。チーズポテトサンドは、サンマルクカフェの定番商品「じゃがバタデニッシュ」にも使用しているオリジナルのポテトサラダに、チェダーチーズとからしマヨネーズを合わせた。

サンマルクカフェ「デミカツ&チーズポテトのコンビサンド」

サンマルクカフェ「デミカツ&チーズポテトのコンビサンド」セットイメージ

◆「クロックムッシュ」税込490円

販売期間:2025年9月2日〜2026年2月26日

ホワイトソース、ロースハム、チェダーチーズを食パンで挟み、さらにホワイトソース、シュレッドチーズをかけて焼き上げた。店内で手作りし仕上げているため、中のホワイトソースやチェダーチーズがとろけるのが特徴。

サンマルクカフェ「クロックムッシュ」

〈一部店舗限定のパスタ新作〉

◆「ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ」税込950円

販売期間:2025年9月2日〜2026年2月26日

販売店舗:イオンモール岡山店、プレナ幕張店など、計68店舗

ふんわりとした薄削りのパルメザンチーズやチェダーチーズのコク深い味わいと、香ばしいベーコンのうま味が一体となった贅沢なカルボナーラ。

サンマルクカフェ「ふんわりパルメザンチーズのカルボナーラ」