BABYMONSTERクールでストリート感のある日本ファンコンサートのビジュアルポスター公開
BABYMONSTERが、初の日本ファンコンサート『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』のビジュアルポスターを公開した。
■圧倒的なライブパフォーマンスを近い距離で感じられるプレミアムな公演
本公演のためにあらたに撮り下ろされたビジュアルポスターは、ファンとの絆を花で表現したデザイン。クールでストリート感のあるスタイルでBABYMONSTERの魅力を伝えている。
今回のファンコンサートは日本完全オリジナルの公演。音楽番組やフェスのたびに話題となる彼女たちの圧倒的なライブパフォーマンスを近い距離で感じられるプレミアムな公演となる。
撮り下ろしビジュアルを起用した商品など、グッズも多様なアイテムも展開予定。詳細は近日発表される。
8月30日18時よりオフィシャル先行の先着受付がスタート。今後さらなる急成長を続ける彼女たちのステージが見られる『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』に注目だ。
■イベント情報
『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』
11/15（土） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
11/16（日） 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
11/22（土） 愛知・IGアリーナ
11/23（日） 愛知・IGアリーナ
12/02（火） 東京・有明アリーナ
12/03（水） 東京・有明アリーナ
12/06（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE
12/07（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
■リリース情報
2025.07.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」
■関連サイト
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/