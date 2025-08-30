レッドカーペットでポーズを取るエマ・ストーンさん/Tiziana Fabi/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（ＣＮＮ）イタリアで最も有名な映画祭が正式に幕を開けた。ベネチアの運河は船でレッドカーペットへ向かうセレブでにぎわっている。

今年で８２回目を迎えるベネチア国際映画祭では、ヨルゴス・ランティモス監督の「ブゴニア」、ギレルモ・デル・トロ監督の「フランケンシュタイン」、ノア・バームバック監督の「ジェイ・ケリー」など、数々の期待作が上映される。ソフィア・コッポラ監督が手掛ける初のドキュメンタリー作品「マーク・バイ・ソフィア」（ファッションデザイナーのマーク・ジェイコブス氏の人生とキャリアを描く内容）もお披露目されるが、賞レースの対象にはならない。作品名はいずれも原題。

映画祭の豪華絢爛（けんらん）さをものともせず、一部の参加者は実験的な装いを選んだ。アマル・クルーニーさんは２８日、フランスのオートクチュールデザイナー、ジャン・ルイ・シェレル氏が１９９５年に発表した目を引くタフタドレスで登場。ふっくらとした引き裾と非対称の裾のラインが特徴的だ。一方、エマ・ストーンさんがまとったルイ・ヴィトンの特注ドレスは、ねじりを入れたバブルヘムがビンテージ風のドレープを生み出すという趣向だった。アルバ・ロルバケルさんは、後ろに突き出したバッスルを持つ深い青の特注サテンドレスを着用し、１９世紀のドレスコードにオマージュをささげた。ディオールの婦人服に対するジョナサン・アンダーソン氏のビジョン（１０月のパリ・ファッションウィークで初めて公開される予定）を一足先にファッションファンにお披露目する形になった。