

――――――――――――――――――― 9月 1日 (月) ――

◆国内経済

★4-6月期法人企業統計調査 (8:50)

・8月新車販売 (14:00)

・8月軽自動車販売 (14:00)

・防災の日

◆国際経済ｅｔｃ

★米国、カナダ (レイバー・デー) 、マレーシア、ベトナム市場休場

・中国8月財新製造業PMI (10:45)

・ドイツ8月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏8月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏7月失業率 (18:00)



――――――――――――――――――― 9月 2日 (火) ――

◆国内経済

・8月マネタリーベース (8:50)

・10年国債入札

・ファストリ <9983> が8月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・自民党両院議員総会（参院選総括を報告）

◆国際経済ｅｔｃ

・ベトナム市場休場

・ユーロ圏8月消費者物価指数 (18:00)

・米国8月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国8月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国7月建設支出 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ・名証Ｐ・福証]：札証上場 (重複上場)

〇ネポン <7985> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 9月 3日 (水) ――

◆国内経済

特になし

◆国際経済ｅｔｃ

・中国8月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ8月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏8月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏7月生産者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国7月製造業新規受注 (23:00)

・米国7月耐久財受注[確報値] (23:00)

・米国7月JOLTS求人件数 (23:00)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (4日3:00)

・東方経済フォーラム (ウラジオストク、～6日)

【海外決算】

[米]セールスフォース 、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 、ダラー・ツリー 、フィグマ

◆新規上場、市場変更 など

〇日本ビジネスシステムズ <5036> ：東証Ｓ→東証Ｐ



――――――――――――――――――― 9月 4日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・8月輸入車販売 (10:30)

・8月車名別新車販売 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏7月小売売上高 (18:00)

★米国8月ADP雇用統計 (21:15)

★米国7月貿易収支 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4-6月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)

・米国8月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国8月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (5日1:00)

・マレーシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ブロードコム 、ドキュサイン /[加]ルルレモン・アスレティカ

◆新規上場、市場変更 など

〇ウィザス <9696> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月 5日 (金) ――

◆国内経済

★7月全世帯家計調査 (8:30)

・7月毎月勤労統計 (8:30)

★7月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、マレーシア市場休場

・ドイツ7月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏4-6月期GDP[確報値] (18:00)

★米国8月雇用統計 (21:30)

・欧州最大級の家電見本市「IFA」 (ベルリン、～9日)



――――――――――――――――――― 9月 6日 (土) ――

◆新規上場、市場変更 など

〇アルファクス・フード・システム <3814> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月 7日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・OPECプラス有志8カ国会合



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



