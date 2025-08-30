TWICEやStray Kidsを擁するJYPエンターテインメント（以下、JYP）から、中国現地ボーイズグループが誕生した。



JYPの中国法人であるJYP Chinaは26日、ローカライズ戦略の一環として「奔赴少年CⅡU（シートゥーユー）がデビューアルバム『僕たちの出発』を22日にリリースし、正式デビューした」と発表した。韓国のサバイバルオーディション番組「BOYS Ⅱ PLANET」に参加中のシンロンがメンバーとして所属しているグループ・BOY STORYに続いて2番目のボーイズグループとなる。



奔赴少年CⅡUの「CⅡU」は「Closer to you」の略で、「どれだけ離れていても、君のもとにたどりつく」という意味が込められているという。メンバーは、ルオ・イェン、リー・シージェ、ファン・ウェンジン、バイ・ユェンハオ、ワン・ティエンイー、リュウ・ゼーホンの6人の中国人メンバーで構成される。



「僕たちの出発」には、タイトル曲である「出発の夏」を含む、全6曲を収録。少年たちの青春と勇気、未来への純粋な心を込めた一歩となった。



そんな奔赴少年CⅡUは22日、「2025 TIMA国際音楽大賞」のステージで、プロデューサーのパク・ジニョン（J.Y.Park）とともにパフォーマンスを披露、注目を集めた。さらにその2日後の24日には「2025 TMEA」に出演し、「出発の夏」のステージで中華圏のファンとともに一歩を踏み出した。



（よろず～ニュース特約・moca）