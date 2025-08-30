9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSC U18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が30日、糸満市内で野球教室を開いた。横浜（神奈川）の阿部葉太主将（3年）は気持ちを新たにした。

「横浜高校でも何度かこういう野球教室をやっていました。楽しく、良い機会になりました。自分のそういう（幼い）時を思い出して、野球を始めた頃の思いやプレーを思い出した。自分たちがどんどん野球の楽しさ、面白さを伝えていけたらと思います」

中学生選手や保育園児ら約100人が参加。沖縄でも横浜人気は健在だった。野球教室終了後には阿部主将にサイン＆記念撮影を求める長蛇の列ができ、練習開始まで対応を続けた。プロ野球選手が書くような洗練されたサインはまだない。東京六大学野球リーグの早大進学を希望しており、「まだ自分はそんな（サインをつくるような）選手じゃないです」と謙虚に足下を見つめている。

「本当に沖縄の人も自分たちのことを知ってくださっていることは凄くうれしい。これだけ注目していただいているので、もっと自覚を持って日本の代表としてしっかり戦いたいと思います」

あす31日には大学日本代表との壮行試合を予定している。（柳内 遼平）

◇阿部 葉太（あべ・ようた）2007年（平19）8月6日生まれ、愛知県出身の18歳。小2から田原東部スポーツ少年団で野球を始め、東部中では愛知豊橋ボーイズに所属し、3年夏は全国8強。横浜では1年夏からベンチ入り。50メートル走5秒9、遠投100メートル。好きな言葉は「愛・感謝・謙虚」。1メートル79、85キロ。右投げ左打ち。