◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は29日（日本時間30日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球を選び、連続試合出塁を5に伸ばした。

この日の相手先発は、通算10打数2安打で本塁打なしの右腕ゲーレン。この打席はゲーレンの制球だ定まらず、カウント3―1から一度もバットを振ることなくボール球を見極めて一塁へ歩いた。しかし、次打者ベッツが三ゴロ併殺打に倒れるなど、初回は無得点に終わった。

ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーとの一騎打ち。28日にフィリーズ・シュワバーがブレーブス戦で衝撃の1試合4本塁打を放った。45号で並んでいるところからシュワバーが49号まで伸ばして4本差をつけられており、この日を含めて残り28試合で大谷がどこまで追い上げられるかにも注目が集まる。

前日28日は試合がなく、27日のレッズ戦は「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては投手復帰後最長となる5回を投げきり2安打1失点でエンゼルス時代の23年8月9日以来749日ぶり、2度目の右肘手術から復帰後、初となる白星をつかんだ。打っては4回にチーム初安打となる右前打を放ち、逆転劇の起点となり5打数1安打だった。