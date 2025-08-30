Æý»ù»¦³²µ¿¤¤10ÂåÃË½÷ÂáÊá¡¡½Ð»ºÄ¾¸å¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤ìÃâÂ©¤«
¡¡ÂçºåÉÜ¤Î½¸¹ç½»Âð°ì¼¼¤Ç¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤Î½÷»ù¤òÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÜ·Ù¤Ï30Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ÇÆ±µï¤¹¤ë·úÀßºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î½÷¡Ê18¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö¡Ê½÷¤È¡Ë½÷»ù¤òÃâÂ©¤µ¤»¤Æ»¦¤½¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£30ÉÃ¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂÞ¤Ï³«¤±¤¿¡×¤È»¦°Õ¤òÈÝÇ§¡£½÷¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¤âÇ¥¿±¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï28Æü¸á¸å7¡Á9»þ¤´¤í¡¢½÷»ù¤ò¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¸ý¤ò·ë¤Ó¡¢ÃâÂ©¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÂ²¤¬Éô²°¤Ç½÷»ù¤òÈ¯¸«¤·¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖ¡£½÷»ù¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£