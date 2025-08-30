本名を知って驚いた男性芸能人ランキング！ 2位「つんく♂」を抑えた1位は？
普段なじみのある名前とは全く違う本名を聞くと、そのギャップにびっくりしてしまうことも。新たな一面を知って、思わず応援したくなる人も多いはずです。
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「本名を知って驚いた男性芸能人」ランキングを紹介します！
【13位までの全ランキング結果を見る】
本名の寺田光男とはかけはなれた「つんく」という芸名は、学生時代のあだ名からとったそう。2014年に喉頭がんを患い、声帯摘出手術を受けた後は、ハワイを拠点として音楽活動を続けています。
回答者からは「全然イメージと違った」（30代回答しない／愛知県）、「本名と芸名が違いすぎ」（20代女性／岩手県）、「本名だと思っていた、意外な名前だった」（30代女性／岐阜県）といったコメントが寄せられています。
芸名のような「もこみち」という名前は、真っすぐな道という意味が込められた本名です。
回答コメントでは「想像より変わった名前で驚いた」（30代女性／兵庫県）、「本名のほうが芸名っぽい」（40代女性／福島県）、「もこみちという名前が芸名ではなく本名だということに驚いた」（30代女性／その他）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜70代の男女256人を対象に「芸能人の意外な事実」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「本名を知って驚いた男性芸能人」ランキングを紹介します！
2位：つんく♂（本名：寺田光男）／49票2位にランクインしたのは、つんく♂さんです。シャ乱Qのボーカルとして活躍し、1998年にモーニング娘。のプロデュースで音楽プロデューサーとしてデビュー。
本名の寺田光男とはかけはなれた「つんく」という芸名は、学生時代のあだ名からとったそう。2014年に喉頭がんを患い、声帯摘出手術を受けた後は、ハワイを拠点として音楽活動を続けています。
回答者からは「全然イメージと違った」（30代回答しない／愛知県）、「本名と芸名が違いすぎ」（20代女性／岩手県）、「本名だと思っていた、意外な名前だった」（30代女性／岐阜県）といったコメントが寄せられています。
1位：速水もこみち（本名：表もこみち）／56票1位にランクインしたのは、俳優の速水もこみちさんです。『ごくせん 第2シリーズ』（日本テレビ系／2005年放送）を始め、数多くの作品に出演。朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）の人気コーナー「MOCO'Sキッチン」が話題となり、レシピ本出版など活躍の場を広げました。
芸名のような「もこみち」という名前は、真っすぐな道という意味が込められた本名です。
回答コメントでは「想像より変わった名前で驚いた」（30代女性／兵庫県）、「本名のほうが芸名っぽい」（40代女性／福島県）、「もこみちという名前が芸名ではなく本名だということに驚いた」（30代女性／その他）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)